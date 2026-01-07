Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen bekannten Eltern Victoria und David Beckham gebrochen. Vor finanziellen Engpässen muss sich der mässig erfolgreiche Gastro-Unternehmer und Lebemann jedoch keineswegs fürchten: Seine Schwiegereltern sind steinreich.

Geschäftlich läuft es für Brooklyn Beckham bisher nicht optimal

Das Verhältnis zwischen Brooklyn Beckham (26) und seinen Eltern ist bereits seit 2022 und der Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (30) zerrüttet. Doch nun ist das Tuch zwischen David (50) und Victoria Beckham (51) und ihrem ältesten Sohn endgültig zerschnitten.

Öffentlich sichtbar wendet sich Brooklyn Beckham vollkommen seinen Schwiegereltern Claudia Heffner Peltz (70) und Nelson Peltz (83) zu. In Los Angeles leben Brooklyn Beckham und seine Ehefrau in einer Liegenschaft, die die Schwiegereltern finanziert haben. Auch in einem Familien-Ferienanwesen in Florida hält sich das Paar häufig auf.

Seine Eltern und Geschwister besuchte Brooklyn Beckham nicht einmal über die Festtage. Kurz vor Heiligabend entfolgte er ihnen auf Instagram, blockierte sie sogar. Dies geht aus einer Nachricht seines Bruders Cruz (20) hervor.

Finanziell wohl abgesichert

Finanziell kann sich Brooklyn den Bruch mit der Beckham-Familie locker leisten. Der gebürtige New Yorker Nelson Peltz ist ein erfolgreicher Hedgefonds-Manager. 1997 kaufte Peltz die angeschlagene Getränkefirma Snapple, sanierte sie und verkaufte sie mit grossem Gewinn.

Mit zwei Freunden gründete er 2005 die milliardenschwere Vermögensverwaltungsgesellschaft Trian Fund Management, die vor allem im Food- und Getränkemarkt tätig ist. Wie viel Geld er genau besitzt, ist unklar. Sein privates Vermögen wurde zuletzt auf rund 1,5 Milliarden Franken geschätzt.

Nicola Peltz' Film floppte

Nicht kaufen konnte Vater Peltz bisher jedoch den künstlerischen Erfolg seiner Tochter, die mit mässigem Erfolg als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet. Für ihre Rolle in «Die Legende von Aang» von 2010 wurde sie für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin nominiert. Dieses Kunststück wiederholte sie vier Jahre später mit dem vierten «Transformers»-Film. Ihr erster eigener Film «Lola», für den sie auch das Drehbuch schrieb, floppte 2024.

Brooklyn Beckham soll sich mit seinem Schwiegervater vor allem auch aufgrund dessen Affinität zum Essen und Trinken bestens verstehen. Peltz berät ihn offenbar beim Aufbau seines geplanten Burger-Lokals «Beck's Bun». Der vorgesehene Name führte zu einem Streit mit der bekannten deutschen Becks-Brauerei. Für seine Online-Kochshow «Cookin' With Brooklyn» hatte Beckham zuvor mehrheitlich Spott geerntet. Er scheint es locker verkraften zu können.