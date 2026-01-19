Brooklyn Beckham rechnet knallhart mit seinen Eltern ab

Brooklyn Beckham spricht zum ersten Mal zum üblen Familienzoff. Auf Instagram erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria.

Darum gehts Brooklyn Beckham (26) kritisiert öffentlich seine Eltern David (50) und Victoria (51)

Er wirft ihnen vor, seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zu sabotieren

Fynn Müller People-Redaktor

Brooklyn Beckham (26) hat sich erstmals öffentlich zu seinem familiären Konflikt mit seinen Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51), geäussert. In einer langen Instagram-Story wirft er ihnen vor, seit Jahren versucht zu haben, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz (31) zu sabotieren.

«Ich habe mich jahrelang zurückgehalten und alles versucht, um die Angelegenheit privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, so dass ich gezwungen bin, für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über einige der Lügen zu sagen, die verbreitet wurden», beginnt Brooklyn Beckham sein Statement.

Keine Versöhnung

Brooklyn Beckham erklärt weiter, dass es keine Versöhnung mit seiner Familie geben werde. «Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe das erste Mal in meinem Leben für mich selbst ein.» Er beschuldigt seine Eltern, die Medien zu steuern, um ein falsches Bild der Familie zu bewahren.

Besonders schmerzlich sei die Zeit vor seiner Hochzeit 2022 gewesen: «Meine Eltern haben mich wiederholt unter Druck gesetzt und versucht, mich zu bestechen, damit ich die Rechte an meinem Namen abtrete. Das hätte nicht nur mich, sondern auch meine Frau und unsere künftigen Kinder betroffen.»

Zoff bei Hochzeit

Auch bei der Hochzeit selbst sei es zu Konflikten gekommen. So habe Brooklyn geplant, den Eröffnungstanz mit seiner Frau Nicola zu einem romantischen Lied zu tanzen. Stattdessen habe seine Mutter Victoria diesen Moment genutzt, um mit ihm zu tanzen: «Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt.»

Laut Brooklyn Beckham habe seine Familie seine Frau mehrfach respektlos behandelt, indem sie beispielsweise absichtlich Frauen aus seiner Vergangenheit in ihre Kreise einlud. Zu David Beckhams 50. Geburtstag im Mai 2025 sei es ebenfalls zu Spannungen gekommen. Brooklyn und Nicola reisten nach London, doch seine Familie habe ihn nur unter der Bedingung treffen wollen, dass seine Frau nicht dabei sei. «Das war wie ein Schlag ins Gesicht.»