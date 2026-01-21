Fans setzen den Beckham-Spross unter Druck, Beweise für seine Anschuldigungen zu liefern. In der Zwischenzeit werden die Fans aber mit KI-Videos kreativ. Ein Insider stärkt Brooklyn Beckham den Rücken, während andere Quellen auf der Seite des Beckham-Clans stehen.

Darum gehts Brooklyn Beckham behauptet, Victoria ruiniere seinen Hochzeitstanz mit Nicola 2022

Gäste berichteten von unangebrachtem Verhalten, aber Beweisvideo fehlt

500 Gäste mussten Handys abgeben, kein Material wurde veröffentlicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

In seinem explosiven Statement von Montagabend behauptet Brooklyn Beckham (26), dass seine Mutter Victoria Beckham (51) den Hochzeitstanz ihres Sohnes und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) im April 2022 ruiniert und Brooklyn auf der Tanzfläche auf unangebrachte Art und Weise angetanzt habe.

Die Fans müssen Brooklyn Beckham bei seinen Aussagen allerdings vertrauen, denn Beweismaterial liefert der 26-Jährige nicht. Nun fordern viele User im Internet, dass Brooklyn Beckham das Video der Hochzeit veröffentlicht. Auf andere Art kommt man nämlich nicht ran, denn bei der Feier mit rund 500 hochkarätigen Gästen galt striktes Handyverbot, die Hochzeitsgesellschaft musste ihre Telefone sogar abgeben, damit kein Bildmaterial ohne die Zustimmung des Brautpaares an die Öffentlichkeit gerät.

Ohne Videobeweis bleiben Zweifel

Ohne Brooklyn Beckhams Zutun stehen die Chancen nun also schlecht, dass Fans die Szenen, die der junge Mann in seinem Statement schildert, zu Gesicht bekommen.

Stavros Agapiou, der Partner von DJ Fat Tony, war zu Gast an der Beckham-Peltz-Hochzeit. Er stärkt dem jungen Beckham den Rücken und kommentierte auf Social Media einen Fanbeitrag mit den Worten: «Ich war dort und sie hat es getan, er sagt die Wahrheit.» Der Kommentar wurde kurz darauf wieder gelöscht, doch da hatte er sich schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Auch andere Gäste behaupten nun, dass Victoria Beckham sich an ihren Sohn geschmiegt und ihr Gesicht in seinen Hals gedrückt habe.

Diesen Aussagen stehen die Berichte anderer Insider gegenüber, die behaupten, Victoria Beckham sei lediglich ein wenig angetrunken gewesen und habe einfach Spass an der Hochzeit gehabt. Was genau sich abgespielt hat, werden die Fans also nur dann mit Sicherheit wissen, wenn sich Brooklyn Beckham dazu entscheiden würde, das Video zu veröffentlichen.

Fans machen sich einen Spass aus der Situation

Bis dahin haben die Internet-User aber grossen Spass daran, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Inzwischen sind unzählige Videos in Umlauf, die mithilfe von KI erstellt wurden und eine KI-Version von Victoria Beckham zeigen, wie sie sich an ihrem KI-Sohn reibt, während die KI-Braut Nicola Peltz am Rand steht und traurig zuschaut. Doch auch zahlreiche Sketche machen sich über die Situation lustig. Ein Content Creator rekonstruiert die berühmte Szene aus der Netflix-Doku der Beckhams, in welcher David Beckham seine Ehefrau dazu ermahnt, ehrlich über die Tatsache zu sprechen, dass sie keineswegs in der Arbeiterklasse aufgewachsen ist. Im Sketch gibt die falsche Victoria Beckham am Ende zu, dass sie einen unangebrachten Tanzstil auf der Bühne aufgeführt habe.

