Ein Familienmitglied scheint der Spross aber nicht verlieren zu wollen. So soll der Älteste des Beckham-Clans weiterhin um seine Schwester Harper kämpfen. Gibt es für die Bruder-Schwester-Beziehung noch eine Chance?

Darum gehts Brooklyn Beckham bricht öffentlich mit Eltern David und Victoria Beckham

Er blockt Brüder Cruz und Romeo auf Social Media

Brooklyn wünscht Kontakt zu Schwester Harper, die 14 Jahre alt ist Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Der öffentliche Bruch von Brooklyn Beckham (26) mit seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) sorgt dieser Tage weltweit für Schlagzeilen. Das Drama im Beckham-Clan ist schon länger im Gange und scheint nun seinen Höhepunkt erreicht zu haben.

Doch obwohl der älteste Beckham-Spross mit seinen Eltern nichts mehr zu tun haben möchte, soll er sich nach wie vor eine Beziehung zu seiner kleinen Schwester Harper (14) wünschen.

Situation macht Kontaktaufnahme schwierig

«Er will sie vor dem Streit schützen», erklärt eine Quelle gegenüber dem «Mirror». Allerdings wohnt Harper mit ihren 14 Jahren noch bei den Eltern und steht unter deren Einfluss. Diese Tatsachen dürften eine Kontaktaufnahme, geschweige denn ein gutes Verhältnis zwischen Bruder und Schwester, angesichts der Situation schwierig machen.

Zu seinen Brüdern Cruz (20) und Romeo (23) hat Brooklyn Beckham ebenfalls keinen Kontakt mehr und diese sogar auf Social Media geblockt.

Brooklyn Beckham erhebt schwere Vorwürfe

In seiner Instagram-Story vom Montagabend machte Brooklyn Beckham deutlich, wie tief der Konflikt geht: «Die inszenierten Social-Media-Beiträge, Familienveranstaltungen und unechten Beziehungen waren ein fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde. Die Marke Beckham steht an erster Stelle, wichtig ist, eine ‹perfekte Familie› zu präsentieren.» Er warf seinen Eltern zudem vor, seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) schlecht zu behandeln und versucht zu haben, einen Keil zwischen ihn und sie zu treiben.

Nicht nur zu seiner Schwester, sondern auch zu seinen Grosseltern soll sich Brooklyn Beckham weiterhin Kontakt wünschen. Der Insider sagt gegenüber dem «Mirror»: «Er will niemanden sonst in diese Angelegenheit hineinziehen.»