So kam es zum Knatsch in der Beckham-Familie
Brooklyn gegen seine Eltern:So kam es zum Knatsch in der Beckham-Familie

Vater von Nicola Peltz-Beckham
Nelson Peltz mischt sich ins Beckham-Drama ein

Der Schwiegervater von Brooklyn Beckham berät das Ehepaar während der Krise. Zudem gibt er zu, grosser Fan seines Schwiegersohns zu sein. Direkt zu den Anschuldigungen ihres Sohnes geäussert haben sich David und Victoria Beckham bisher noch nicht.
Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit seinen Eltern gebrochen. Vor wenigen Wochen stellte er ein explosives Statement online, das mit heftigen Anschuldigungen gegen David (50) und Victoria Beckham (51) durchzogen war. Eine Versöhnung wünsche sich der älteste Beckham-Spross nicht, seine Eltern haben bisher nicht direkt reagiert.

Einer, der sich allerdings nun nicht in Schweigen hüllt, ist Nelson Peltz (83), seines Zeichens US-Milliardär, Vater von Nicola Peltz-Beckham (31) – und damit Schwiegervater von Brooklyn Peltz-Beckham.

«Mein Schwiegersohn Brooklyn ist grossartig»

Beim Invest Live Event in West Palm Beach wurde Peltz auf das Drama um die Beckhams angesprochen. Dabei betonte er, dass er seine Tochter und deren Ehemann voll und ganz unterstütze, wie das «People»-Magazin berichtet. «Meine Tochter und die Beckhams sind eine ganz andere Geschichte und heute nicht Thema. Aber ich kann sagen: Meine Tochter ist grossartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist grossartig, und ich freue mich auf eine lange, glückliche Ehe der beiden.» 

Wenn Nelson Peltz die beiden so grossartig findet, hat er dann auch seine Finger im Spiel, was das Drama und die Krise rund um die Familie Beckham betrifft? Möglich. Denn darauf angesprochen, ob er dem jungen Paar in der Angelegenheit mit Rat zur Seite steht, kommt die Antwort kurz, aber bestimmt: «Tue ich.»

Zudem betont der Milliardär seinen einen Ratschlag, den er allen geben würde: «Haltet euch bloss aus der Presse raus!» Viel gebracht habe das zwar nicht, aber das sei eine andere Geschichte, erklärt Nicola Peltz-Beckhams Vater.

Kürzlich sorgte Nelson Peltz selbst für Schlagzeilen, als er im Podcast «The Rest is Entertainment» verriet, seiner Tochter eine Million Dollar Taschengeld pro Monat zu geben.

