Der älteste Beckham-Spross hat seine Eltern öffentlich an den Pranger gestellt. Die Bedingung für eine Versöhnung hängt unmittelbar mit Nicola Peltz zusammen. Es ist jedoch stark anzuzweifeln, dass sich Brooklyn Beckham darauf einlassen könnte.

Unter diesen Bedingungen könnten die Beckhams sich versöhnen

Darum gehts Brooklyn Beckham attackierte seine Eltern am 19. Januar öffentlich

Familienzoff wegen Hochzeitstanz: Victorias Verhalten sorgte für Spannungen

Silja Anders

Das Drama um die Beckhams scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Nachdem Brooklyn Beckham (26) seine Eltern am 19. Januar öffentlich an den Pranger stellte und dabei vor allem seine Mutter Victoria Beckham (51) mit heftigen Anschuldigungen durch den Dreck zog, scheint eine Versöhnung der Familie unmöglich.

Brooklyn Beckham soll trotz allem bemüht, um ein gutes Verhältnis zu seiner kleinen Schwester Harper (14) Beckham sein. Dass diese sich aber auf die Seite ihres grossen Bruders stellt, scheint unwahrscheinlich. An der Paris Fashion Week bezeichnete sie ihre Mutter kürzlich als ihre «Heldin».

Entweder eine Entschuldigung oder eine Scheidung?

Im Zentrum des Familienzoffs steht vor allem die Hochzeit beziehungsweise der Hochzeitstanz von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz (30). Laut des ältesten Sohnes von David (50) und Victoria Beckham soll das Ex-Spice Girl ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter den Hochzeitstanz gestohlen und unangemessen mit Brooklyn Beckham getanzt haben. Ausserdem behauptet Brooklyn Beckham, dass seine Familie ihn vor der Hochzeit mehrfach dazu drang, sich von Nicola zu trennen.

Jetzt fordert Brooklyn Beckham, dass er in Erwägung ziehen würde, sich mit seiner Familie zu versöhnen, sollten diese sich öffentlich für alles entschuldigen, was er ihnen vorwirft.

Die Erfüllung dieses Wunsches könnte allerdings schwierig werden. Wie «People» schreibt, sollen die Beckhams laut einem Insider nämlich selbst eine Bedingung haben, damit sie ihrem Sohn wiederum für die Blossstellung verzeihen: Nicola muss weg. «Die Beckhams haben nicht vor, sich mit ihrem Sohn zu versöhnen, solange Nicola da ist», so ein Insider. Es sieht also so aus, als würden die Beckhams nicht so schnell auf einen Nenner kommen.

Was genau an der Hochzeit vorgefallen ist, weiss die Öffentlichkeit nicht. Auch die Aussagen von Gästen, die vor Ort waren, schaffen keine Klarheit. Die einen behaupten nämlich, die Geschehnisse hätten sich so zugetragen, wie Brooklyn Beckham sie schildert. Andere wiederum erklärten, dass Victoria Beckham sich nicht in den Hochzeitstanz gedrängt hätte.