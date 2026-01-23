Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen Eltern Victoria und David gebrochen. DJ Fat Tony erzählt jetzt von der unangenehmen Hochzeitsfeier Brooklyns, bei der es einen schockierenden Vorfall gegeben hat.

Darum gehts Brooklyn Beckham erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Eltern auf Instagram

Marc Anthony rief Victoria statt Nicola für Hochzeitstanz auf die Bühne

500 Gäste erlebten den unangenehmen Vorfall bei der Hochzeit 2022

Seit vielen Monaten wurde bereits über eine Fehde von Brooklyn Beckham (26) und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) mit seinen Eltern spekuliert. Als Grund wurde dabei immer das Hochzeitskleid von Nicola Peltz genannt, welches nicht von der Designerin und Mutter ihres Mannes, Victoria Beckham, stammte. Am Montag äusserte sich der älteste Beckham-Spross nun zu mehreren der Spekulationen und erhob in insgesamt sechs Instagram-Storys schwere Anschuldigungen gegen Vater David (50) und besonders gegen Mutter Victoria Beckham (51). Er warf ihnen unter anderem vor, gezielt seine Beziehung zerstören zu wollen. Ein zentraler Punkt: die Hochzeit von Nicola und Brooklyn im Jahr 2022.

Im Gegensatz zu vielen anderen verheirateten Paaren erinnert sich Brooklyn Beckham nur sehr ungern an den Hochzeitstanz zurück – wegen seiner Mutter. «Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne», schrieb er in seinem langen Statement auf Instagram. «Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.»

Wie das ausgesehen hat, weiss DJ Fat Tony, der an allen drei Tagen der Hochzeit anwesend war. Bei einer Willkommensparty, der Hochzeitsfeier selbst und bei einem Brunch am dritten Tag sorgte er für die musikalische Unterhaltung, wie er in der Sendung «This Morning» erklärt. Der DJ kommt darauf zu sprechen, was mit «unangemessen» gemeint war. Es habe keine Tanzmoves wie sogenanntes Slutdropping gegeben, keine «Spice-Girl-Action», wie sie vielleicht zu Zeiten Victoria Beckhams in der berühmten Girlgroup zu sehen gewesen wäre.

Das ist laut DJ Fat Tony bei der Hochzeit passiert

Marc Anthony (57) sei aufgetreten und habe Brooklyn auf die Bühne gerufen. Jeder habe erwartet, dass der Sänger daraufhin Peltz «für den ersten Tanz» aufrufen würde. Anthony habe «die schönste Frau im Raum» aufgerufen – dann aber nicht den Namen der Braut genannt, sondern den ihrer Schwiegermutter Victoria. Brooklyn sei «am Boden zerstört» gewesen, Nicola hingegen sei weinend aus dem Raum gerannt. Brooklyn sei auf der Bühne festgesessen und Anthony habe bei einem lateinamerikanischen Tanz dazu aufgefordert, dass Brooklyn seiner Mutter an die Hüfte fasse. «Die ganze Situation war sehr unangenehm für alle im Raum», erinnert der DJ sich.

Ähnliches hatte ein anonymer Insider bereits im Gespräch mit dem US-Magazin «People» im letzten Mai berichtet. Auch der Informant sprach über den Vorfall. «Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde – man hätte eine Stecknadel fallen hören können», beschrieb er. «Es war unangemessen», jeder habe gesehen, wie Nicola weinend davongerannt sei.

«Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen»

Ob der Tanz nicht angebracht war, habe Brooklyn zu entscheiden, sagt DJ Fat Tony. «Es geht hier darum, wie Brooklyn sich fühlt. Wenn er das Gefühl hat, dass es unangemessen und unangenehm war, dann war es unangemessen und unangenehm.» Für den DJ sei der Brunch am folgenden Tag «der unangenehmste Teil von allem» gewesen, weil «alles, was in der Hochzeitsnacht passiert war, am nächsten Morgen unter allen Gästen diskutiert wurde».

Für Brooklyn Beckham scheint es nach allem, was passiert ist, kein Zurück zu geben. Seine Botschaft bei Instagram war unmissverständlich: «Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.»

Das Liebespaar gab sich im vergangenen Sommer erneut das Jawort. Damit wollten sie die unschönen Erinnerungen an ihre erste Hochzeit überschreiben.