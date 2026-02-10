Jetzt äussert sich Marc Anthony zum Beckham-Streit

Bei den Beckhams hängt der Haussegen mehr als schief, die Fronten sind verhärtet. Jetzt bezieht Marc Anthony, ein enger Freund von David und Victoria Beckham, erstmals Stellung.

Sänger Marc Anthony (57) hat sich erstmals zum Familienstreit der Beckhams geäussert, der seit Wochen für Schlagzeilen sorgt. Anthony, ein enger Freund von David (50) und Victoria Beckham (51) stärkte dem Paar den Rücken und wies die Darstellung der Konflikte zurück. «Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie. Ich kenne sie schon vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe», sagte er gegenüber «The Hollywood Reporter». Zu den Vorwürfen wollte er nicht explizit Stellung nehmen, fügte jedoch hinzu: «Es ist äusserst bedauerlich, wie sich die Situation darstellt, aber es entspricht kaum der Wahrheit.»

Die Diskussionen um die Familie begannen im Januar 2026, als Brooklyn Beckham (26), der älteste Sohn des ehemaligen Fussballstars und des Ex-Spice-Girls, in einer Reihe von Social-Media-Beiträgen den Familienstreit öffentlich machte. Er warf seinen Eltern vor, seine Beziehung zu Nicola Peltz (31) seit seiner Hochzeit im Jahr 2022 sabotiert zu haben. «Meine Eltern haben schon vor meiner Hochzeit unermüdlich versucht, meine Beziehung zu ruinieren, und das hat bis heute nicht aufgehört», behauptete Brooklyn Beckham.

Es begann mit dem Brautkleid

Ein zentraler Streitpunkt war das Brautkleid. Peltz hatte ursprünglich geplant, ein Kleid von Victoria Beckham zu tragen, doch die Designerin habe «in letzter Minute» abgesagt, was die Hochzeitsvorbereitungen erschwerte. Zudem kritisierte Brooklyn, dass seine Mutter bei der Hochzeit unangemessen getanzt habe und seinen ersten Tanz mit der Braut «gekapert» habe. Marc Anthony, der bei der Hochzeit auftrat und den ersten Tanz ansagen sollte, war unterdessen ebenfalls in die Vorwürfe involviert. Eine Quelle berichtete gegenüber «E! News», dass Brooklyn und Nicola dachten, Anthony würde ihnen den ersten Tanz widmen, doch stattdessen habe der Sänger angeblich gesagt: «Bitte begrüssen Sie auf der Bühne die schönste Frau im Saal ... Victoria Beckham.»

Der Familienstreit betrifft nicht nur Brooklyn, sondern könnte auch Auswirkungen auf die jüngeren Geschwister Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) haben. Trotz der Konflikte scheinen Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ihre Beziehung zu geniessen.