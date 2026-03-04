Victoria und David Beckham gratulieren Sohn Brooklyn öffentlich auf Instagram zum Geburtstag – trotz dessen rechtlicher Aufforderung, ihn nicht mehr online zu erwähnen. Der Familienkonflikt spitzt sich weiter zu.

Brooklyn Beckham feiert heute in den USA seinen 27. Geburtstag.

Sein Vater gratuliert öffentlich, obwohl Brooklyn Social-Media-Erwähnungen untersagt hatte.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Brooklyn Beckham feiert heute Mittwoch seinen 27. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehört auch sein Vater, Ex-Fussballstar David Beckham (50) – und zwar öffentlich per Instagram. Das ist durchaus verwunderlich – Brooklyn hatte seine Eltern im vergangenen Sommer schriftlich dazu aufgefordert, ihn nicht mehr in sozialen Medien zu erwähnen. Das berichten verschiedene britische Medien.

In seinem Post teilte David Beckham ein altes Foto seiner Familie aus den Ferien. Zu sehen sind darauf ein junger Brooklyn, David Beckham selbst und seine gebräunte Frau Victoria Beckham (heute 51) in einem Swimmingpool. Dazu schreibt der Ex-Fussballer: «27 heute. Alles Gute zum Geburtstag, Bust. Wir lieben dich x.» Auch Victoria Beckham gratuliert mit demselben Bild und fügt hinzu: «Alles Gute zum Geburtstag, Brooklyn, wir lieben dich so sehr.»

Kommt jetzt noch ein Enthüllungsbuch?

Das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern gilt seit Monaten als angespannt. Im Sommer 2025 hatte Brooklyn ihnen eine rechtliche Aufforderung zukommen lassen. Darin forderte er sie auf, jegliche Kommunikation über Anwälte abzuwickeln und ihn nicht mehr in sozialen Medien zu erwähnen. Trotz dieser Bitte interagierten David und Victoria weiterhin mit seinen Posts – was Brooklyn Beckham laut Quellen verärgert haben soll.

Brooklyn gegen seine Eltern: Eskalation bei Beckhams wegen Poulet-Rezept

Der Familien-Zoff erreichte im Januar 2026 seinen Höhepunkt. In einem wütenden Instagram-Beitrag warf Brooklyn seinen Eltern vor, sie würden versuchen, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz (31) zu sabotieren. Zudem erklärte er öffentlich, dass er keine Pläne habe, die Beziehung zu seiner Familie zu kitten. Kurz darauf blockierte er laut Aussagen seines Bruders Cruz (21) seine gesamte unmittelbare Familie auf Instagram.

Die Familie scheint von einer Versöhnung weit entfernt. Brooklyn Beckham plant britischen Berichten zufolge, ein Enthüllungsbuch zu schreiben, in dem er seine Sicht der Dinge darlegt. Inspiriert von Prinz Harry, wolle er über sein Leben in einer prominenten Familie berichten, das er als Leben «im Goldfischglas» bezeichnet – wo jeder seiner Schritte unter die Lupe genommen werde.



