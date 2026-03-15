Mit einem Foto aus seinen Kindertagen würdigt Prinz William am britischen Muttertag seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz William gedenkt am britischen Muttertag mit emotionalem Instagram-Post seiner Mutter Diana

Das veröffentlichte Foto zeigt Diana 1984 mit Baby William in Highgrove

William erhielt unzählige Reaktionen, darunter Komplimente und rührende Erinnerungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinz William (43) hat an diesem Sonntag mit einem Instagram-Post seine Mutter gewürdigt. Am 15. März feiern die Briten Muttertag und der Royal veröffentlichte dazu ein Bild, auf dem die verstorbene Diana (1961-1997) mit William inmitten einer Blumenwiese zu sehen ist. Laut «The Sun» wurde es 1984 in Highgrove aufgenommen. «Ich gedenke meiner Mutter – heute und jeden Tag», schrieb er in seiner rührenden Widmung. «Meine Gedanken sind bei all jenen, die heute an einen geliebten Menschen denken. Einen schönen Muttertag. W»

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Royal-Fans sind gerührt

In den Kommentaren bekommt König Charles' (77) Sohn zahlreiche Komplimente für seinen Instagram-Beitrag und es sammelten sich schnell viele anerkennende Worte für seine Mutter. «Was für ein hübsches Bild von Baby William mit seiner geliebten Mama – sie ist so stolz auf Sie», «sie war eine wunderbare Frau» oder «was für eine schöne Erinnerung» ist unter dem Posting zu lesen.

Auch der offizielle Instagram-Kanal des britischen Königshauses setzte einen Post zum Muttertag ab. «Wir wünschen allen Müttern und all jenen, die ihre Mütter heute vielleicht vermissen, einen erholsamen Muttertag», heisst es zu einer Bilderreihe, die unter anderem alte Fotos von Charles' verstorbener Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) zeigen.

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Auf einem der Fotos, laut «The Sun» im Jahr 1953 in Balmoral aufgenommen, sind Charles und Schwester Prinzessin Anne (75) als Kinder mit ihrer Mutter zu sehen. Weitere Fotos zeigen die verstorbene Queen mit ihrer Mutter sowie Königin Camilla (78) mit ihrer verstorbenen Mutter Rosalind.

«Du bist in jeder Hinsicht eine Inspiration»

Auch der in den Adelsstand erhobene Sir David Beckham (50) hat auf Instagram einen Muttertags-Post veröffentlicht. Gewidmet ist dieser allerdings nicht seiner eigenen Mutter, sondern der Mama seiner vier Kinder – Victoria Beckham (51).

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«Alles Gute zum Muttertag an die tollste Mama der Welt … Du bist in jeder Hinsicht eine Inspiration für unsere vier wunderbaren Kinder – genau so, wie eine Mutter sein sollte. Wir lieben dich so sehr, und ich bin unendlich dankbar für die Familie, die wir gegründet haben. Hab einen ganz besonderen Muttertag, denn wenn es eine Person gibt, die das verdient, dann bist du es. Ich liebe dich», schreibt Beckham zu einem alten Schwarz-Weiss-Foto, auf dem seine Frau hochschwanger zu sehen ist.