Prinzessin Kate lächelt den Andrew-Skandal weg

Prinzessin Kate bleibt inmitten der Turbulenzen um Andrew Mountbatten-Windsor gelassen. Am Samstagnachmittag feuerte sie das englische Rugby-Team fröhlich bei einem Spiel gegen Irland an.

Mitten im Wirbel um Ex-Prinz Andrew (66) hat Prinzessin Kate (44) am Samstagnachmittag ein Rugby-Spiel besucht. Als Schirmherrin der englischen Rugby Football Union (RFU) verfolgte sie das Six-Nations-Duell zwischen England und Irland im Twickenham-Stadion.

Auf der Tribüne präsentierte sie sich gut gelaunt, sprach mit dem verletzten Nationalspieler Fin Baxter (24) und tauschte sich mit RFU-Präsidentin Deborah Griffin aus. Ihre Unterstützung für das englische Team drückte sie mit einem Mannschaftsschal aus, den sie zu einem blauen Mantel kombinierte. Fotos zeigen zudem, wie sie fröhlich lächelnd applaudiert.

Andrew stürzt Royals in eine Krise

Kates Auftritt steht in starkem Kontrast zu den Turbulenzen im britischen Königshaus. Am Donnerstag wurde Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag von der Thames Valley Police wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Rund elf Stunden hatte er bis zu seiner Entlassung in Gewahrsam verbracht. Die Ermittler prüfen, ob er in seiner früheren Funktion als Handelsgesandter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) weitergegeben hat. Noch bis Montag soll der BBC zufolge Andrews ehemaliges Anwesen, die Royal Lodge, durchsucht werden.

Die royale Familie liess bislang König Charles III. (77) für sich sprechen. In einer Erklärung nach Andrews Festnahme betonte er unter anderem: «Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen.» Den Ermittlungsbehörden sprach er seine «volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation» zu. Prinz William (43) und Prinzessin Kate äusserten sich bislang nicht, sollen laut der «Daily Mail» jedoch hinter der Erklärung des Monarchen stehen.