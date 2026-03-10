Die Paris Fashion Week endet mit Aufregern: Lourdes Leon schockt mit transparentem Look, Margot Robbie überrascht mit radikalem Haarschnitt und ein leerer Stuhl setzt Victoria Beckham ins Rampenlicht.

Lourdes Leon provokant: Transparentes Kleid und hohe Schlitze

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Dramatisch und dunkel, luxuriös und feminin. Das sind die Trends für den kommenden Herbst und Winter, wenn es nach der Paris Fashion Week geht, die am 10. März ihren letzten Tag feiert. Noch einmal trumpfen die Stars neben den Catwalks auf, um für Schlagzeilen zu sorgen. Mal gelungen, mal irritierend, mal amüsant. Wir haben für dich drei Aufreger herausgepickt. Beginnen wir mit der Grundsatzfrage: ob transparente Looks heute noch ein Aufreger sind und ob es cool ist, den Look seiner Mutter zu imitieren – unabhängig davon, ob es sich dabei um Superstar Madonna (67) handelt.

Lourdes Leon (29): «Free the Nipple»

Lourdes Leon lässt keine Zweifel: Transparenz ist ihr Statement und Provokation ihr Markenzeichen, denn die Tochter von Pop-Ikone Madonna trägt ein schwarzes Mesh-Kleid, das keinen BH zulässt, und einen extrem hohen Schlitz, der ihren String blitzen lässt. Sie tritt als Model, Tänzerin und Sängerin provokant wie ihre Mutter auf. Fans feiern ihre «Madonna-Attitüde» und ihr Körper-Selbstbewusstsein und sehen in ihr eine mutige Fashion-Rebellin, während Kritiker der Meinung sind, dass sie nur Provokation ohne Substanz zeigt, zu nackt auftritt und einzig durch ihre berühmte Mutter bekannt ist.

Margot Robbie (35): ein radikaler Schnitt

Sie hauchte mit ihrer ikonischen Rolle der Barbie der Plastikpuppe Leben ein. Der Kinofilm von 2023 spielte weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar ein. Wie Barbie trägt auch Margot Robbie privat lange blonde Haare. Bis zur Paris Fashion Week. Dort zeigt sie sich mit kurzem Bob und Fransen im Wet-Look. Was früher wie ungewaschene Haare aussah, ist heute hip. Der Bob-Cut gilt gerade als Haartrend 2026. Fans feiern den neuen Look als frisch, cool und supertrendy. Kritikerinnen meinen, die langen Haare seien ikonischer gewesen und hätten ihr einen weicheren, glamouröseren Look gegeben.

Victoria Beckham (51): ein leerer Stuhl

Designerin Victoria Beckham erlebt einen stillen Drama-Moment. Die Designerin inszeniert ihre Shows als Familienevent – doch der Stuhl ihres ältesten Sohnes Brooklyn (27) bleibt leer. Ein sichtbares Zeichen des Bruchs mit seiner Familie nach seiner Hochzeit mit Milliardärserbin Nicola Peltz (31). Fans reagieren gespalten und emotional: «So traurig!» und «Wir fühlen mit ihr!» Einige bleiben nüchtern: «Perfekte Welt inszeniert, Realität ausgeblendet.» Trotzdem behält Victoria die Fassung, setzt ihre Kollektion professionell ins Werk und lässt Jackie Apostel (29), die Freundin von Cruz Beckham (21), die Familienidylle optisch harmonisch ergänzen, damit der Front-Row-Look für die Kameras perfekt bleibt.