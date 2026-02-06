Barbie-Ikone Margot Robbie tourt derzeit für ihren neuen Film von Premiere zu Premiere. Zu reden geben dabei vor allem ihre extravaganten und bestens durchdachten Looks.

In London trug sie ein Nacktkleid mit Echthaarverzierungen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wenn über das Outfit mehr gesprochen wird als über den Film, dann ist das die beste Gratiswerbung. Vorgemacht von der Königin der Selbstinszenierung: Margot Robbie (35). Seit ihrer polarisierenden Kinorolle als Barbie ist sie auch bei uns bekannt. Abgesehen davon, dass sie vor zwei Jahren mit über zwölf Millionen Dollar Gage die bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods war, blieb sie ohne nennenswerte Auszeichnung.

Dafür sorgt sie nun erneut mit einem Nacktkleid für Schlagzeilen. Die transparente Robe im historischen Stil, mit viktorianisch anmutendem Korsett stammt von der türkischen Designerin Dilara Findikoglu (35). Besonders auffallend sind die geflochtenen Zöpfe am Kleid, die auch echtes Haar integrieren. Das Outfit wirkt strukturiert und durch die herausragenden, anmutenden Rasenbüschel gleichzeitig wild.

Armband aus Haaren

Am Donnerstagabend eroberte Margot Robbie in London damit den roten Premierenteppich im Sturm. Und da sind wir schon beim Thema: So rührt sie die PR-Trommel für ihren neuen Kinofilm «Wuthering Heights», zu Deutsch «Sturmhöhe».

Das Drama basiert auf dem klassischen Roman von Emily Brontë (1818–1848) und erzählt von einer zerstörerischen Liebesbeziehung, toxischen Familienstrukturen und einem erbarmungslosen Rachefeldzug in Nordengland im frühen 19. Jahrhundert.

Als Hommage an die Dichterin Emily Brontë trägt Margot Robbie eine Replik von Charlotte Brontës Armband – der Schwester der Autorin –, die dieses aus den Haaren ihrer verstorbenen Schwestern Emily und Anne fertigen liess. Bei uns läuft der Film am 12. Februar in den Kinos an. Die männliche Hauptrolle übernimmt Jacob Elordi (28).

Pro Auftritt ein extravagantes Outfit, das für Gesprächsstoff sorgt – das ist Margot Robbies Aufmerksamkeitsstrategie für «Sturmhöhe». Zum Fototermin am Mittwoch zeigte sie sich in London in einem tief ausgeschnittenen, über 30 Jahre alten Mantel von Designer John Galliano (65). Kombiniert mit einem schwarzen Mini. Besonders ins Auge stachen die roten Strümpfe und die eisblauen Satinpumps von Manolo Blahnik.

Zur cineastischen Premiere in Paris am Montag erschien Margot Robbie in einer massgeschneiderten Ballrobe. Entworfen vom neuen Chanel-Designer Matthieu Blazy (41) exklusiv für diesen Anlass. Das bodenlange Samtkleid mit dramatischer Schleppe soll an die georgianische Ära erinnern, in der ihr neuer Film spielt. Um den Hals trug der Hollywoodstar einen Choker – eine anliegende Halskette – von Lorraine Schwartz, besetzt mit 100 Karat Champagner-Diamanten.

Die nächste Premiere ist am nächsten Freitag in Sydney (Australien). Was sie da tragen wird, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis.