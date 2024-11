Barbie ist jetzt Mama. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Auf einen Blick Margot Robbie hat ihr erstes Kind geboren

Geburt am 17. Oktober, Vater ist Ehemann Tom Ackerley

Silja Anders Redaktorin People

Grosse Freude bei «Barbie»-Star Margot Robbie (34): Die Schauspielerin ist erstmals Mama geworden. Wie die «Mail on Sunday» berichtet, haben Robbie und Ehemann Tom Ackerley (34) einen kleinen Jungen bekommen – und das bereits am 17. Oktober.

Windeln, Wein und Zigarren

Die Geburt sei reibungslos verlaufen, die Wehen setzten kurz vor dem Geburtstermin ein. Auch die stolzen Grosseltern sollen sich schon auf den Weg gemacht haben, den Nachwuchs kennenzulernen. Robbie stammt ursprünglich aus Australien, Ackerley aus Grossbritannien, die beiden leben jedoch in Los Angeles. Den Namen ihres Kleinen hat das Paar noch nicht preisgegeben.

Erst kürzlich wurde Tom Ackerley beim Einkauf von Babyartikeln in Venice Beach gesehen. Er kaufte jedoch nicht nur Windeln, sondern gönnte sich selbst auch Wein und Zigarren – wohl zur Feier des freudigen Ereignisses.

«Margot kann es nicht erwarten, Mutter zu werden»

In den vergangenen Wochen sollen sich Robbie und Ackerley laut dem «People»-Magazin zurückgezogen haben, um sich auf in Ruhe auf die Geburt vorbereiten zu können. Eine Quelle verriet: «Margot kann es absolut nicht erwarten, Mutter zu werden.» Das Paar habe sich schon lange ein Kind gewünscht.

Anfang Juli wurde öffentlich, dass Margot Robbie schwanger ist, nachdem die Schauspielerin bei einem Bootsausflug am Comer See in Italien ihren Babybauch präsentiert hatte.

Die 34-jährige Schauspielerin und der 34-jährige Produzent sind seit elf Jahren ein Paar, 2016 folgte die Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich 2013 bei den Dreharbeiten zu «Suite française». Ackerley arbeitete sogar an Robbies Mega-Hit «Barbie» mit.