Erstes gemeinsames Kind mit Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente

Gisele Bündchen (44) ist zum dritten Mal schwanger! Wie eine Quelle, die dem Model nahesteht, am 28. Oktober dem US-Magazin «People» bestätigte, erwartet sie zusammen mit ihrem Freund, dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35), ihr erstes gemeinsames Kind. «Gisele und Joaquim sind glücklich über dieses neue Kapitel in ihrem Leben und freuen sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen», so die Quelle.

Die Nachricht kommt genau zwei Jahre nach Bündchens Scheidung vom ehemaligen NFL-Spieler Tom Brady (47) am 28. Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe. Die Ex-Partner einigten sich damals auf das gemeinsame Sorgerecht für ihre zwei Kinder, Sohn Benjamin Rein (14) und Tochter Vivian Lake (11), zu denen sich nun Bündchens neues Baby gesellen wird.

Bündchen und Valente sind seit Sommer 2023 ein Paar

Bündchen und Valente wurden erstmals im November 2022 zusammen gesehen, als sie mit Bündchens Kindern die Provinz Puntarenas an der Küste Costa Ricas besuchten. Anfangs dementierte sie eine romantische Beziehung zu ihrem Trainer, doch im Februar 2024 bestätigte eine Quelle gegenüber «People», dass Bündchen und Valente seit Juni 2023 zusammen sind: «Sie sind seit Juni zusammen. Sie gehen es langsam an. Sie waren zuerst grossartige Freunde. Gisele ist in dieser Angelegenheit sehr privat und wollte es ruhig angehen lassen, während sie sich kennenlernten.»

Im Juni 2024 erklärte eine andere Quelle dem Magazin, dass das Supermodel seit der Trennung von Brady «aufgeblüht» sei: «Sie ist sicher, glücklich und so beschäftigt mit ihrem Leben, dass sie keine Zeit für Negatives hat.»