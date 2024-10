Kurz zusammengefasst Prinzessin Beatrice ist wieder schwanger und erwartet ihr zweites Kind

Beide Familien sind hocherfreut über die Neuigkeiten

Prinzessin Beatrice (36) ist in freudiger Erwartung. Die Nichte von König Charles III. (75) ist wieder schwanger. Für die Prinzessin ist es das zweite Kind. Mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) hat sie bereits die gemeinsame Tochter Sienna Elizabeth (3). Ausserdem ist Prinzessin Beatrice die Stiefmutter von Mozzis Sohn Christopher Woolf, genannt Wolfie (8).

In einem Statement, das vom Buckingham Palast veröffentlicht wurde, heisst es: «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, bekannt zu geben, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind Anfang Frühling erwarten. Ein Geschwisterchen für den achtjährigen Wolfie und die dreijährige Sienna.»

Weiter heisst es: «Seine Majestät, der König, wurde informiert und beide Familien sind hocherfreut über die Neuigkeiten.» Dem Statement wurden zwei Fotos angehängt: Ein Bild von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, wie sie sich strahlend in den Armen liegen, und ein Foto von Edoardo mit Sienna und Wolfie, wie die drei gemeinsam durch den Wald spazieren.

Mit der Geburt ihres zweiten Kindes rutscht Prinzessin Beatrice auf Platz 12 der Thronfolge. Die älteste Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah «Fergie» Ferguson (64) gilt als eine sehr involvierte Mutter, die sich liebevoll um ihre leibliche Tochter Sienna als auch um ihren Stiefsohn Wolfie kümmert.

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi haben sich 2020 in der Royal Chapel of All Saints das Jawort gegeben. Das Paar wohnt derzeit im St. James's Palast, während ihr eigentliches Daheim in Cotswolds renoviert wird.