In ihrem ersten Podcast-Interview überhaupt spricht Madonna über die dunklen Momente ihres Lebens. Die Pop-Ikone erkrankte während einer Tourvorbereitung 2023 schwer und war «vier Tage lang bewusstlos». Mehr noch belastete sie der Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Rocco.

1/6 Madonna gibt im «On Purpose»-Podcast von Jay Shetty nach Jahren wieder einmal ein Interview. Foto: Screenshot / Youtube / «On Purpose Podcast»

Darum gehts Madonna erlitt Sepsis und war vier Tage lang bewusstlos

Pop-Ikone reflektiert über Grenzen der eigenen Kraft und Unverwundbarkeit

67-jährige Sängerin spricht erstmals in einem Podcast

Pop-Königin Madonna (67) kann auf ein ereignisreiches Leben und eine schillernde Karriere zurückblicken. Den womöglich besorgniserregendsten Moment in ihren nunmehr 67 Jahren auf Erden liess sie nun im «On Purpose with Jay Shetty»-Podcast Revue passieren. Bei ihrem ersten Auftritt überhaupt in einem Podcast enthüllte Madonna, wie schlecht es vor rund zwei Jahren um sie bestellt war, als sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

«Ich probte für meine Tour und bekam eine bakterielle Infektion», erzählte die Sängerin dem Podcast-Host. «In der einen Minute tanzte ich noch lebhaft herum, in der nächsten lag ich auf der Intensivstation. Als ich aufwachte, war ich vier Tage lang bewusstlos gewesen.»

Bereits im Dezember 2023 sprach sie bei einem Konzert über den Vorfall, erklärte damals, dass sie im Badezimmer ihres New Yorker Apartments zusammengebrochen war. «Ich erinnere mich nicht einmal daran; ich wurde auf dem Boden meines Badezimmers ohnmächtig und wachte auf der Intensivstation auf ... Ich lag 48 Stunden lang in einem künstlichen Koma.»

Der Kampf gegen eine Sepsis

Die Diagnose war lebensbedrohlich: Madonna hatte eine Sepsis erlitten, also eine Blutvergiftung. «Sie nahmen mich vom Beatmungsgerät, ich begann wieder selbstständig zu atmen», schildert Madonna gegenüber Shetty die kritischen Momente nach dem Aufwachen. «Ich hatte eine Sepsis, und die kann einen töten.»

Doch die eigentliche Herausforderung sollte erst noch folgen. Die Genesung nach der schweren Erkrankung wurde zu einer Geduldsprobe für die Künstlerin, die sich selbst immer als unverwundbar angesehen hatte. «Ich habe mich immer als Superwoman betrachtet», gestand sie im Interview. «Deshalb dachte ich: ‹Oh, das schaffe ich. Mir wird es gut gehen. Ich steige wieder ins Training ein.›»

Die Grenzen der eigenen Kraft

Die Realität holte Madonna jedoch schnell ein. «Ich hatte keine Kraft, keine Energie, konnte nicht aus dem Bett aufstehen und wusste nicht, wann es enden würde», beschrieb sie den mühsamen Heilungsprozess. Für jemanden, der gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, zu tanzen und ein weltweites Publikum zu begeistern, war diese Phase der völligen Schwäche eine völlig neue Erfahrung.

Einen der «schmerzhaftesten Momente» ihres Lebens erlebte sie allerdings im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit um ihren ältesten Sohn Rocco (25), der aus ihrer Beziehung mit Guy Ritchie (57) stammt. «Jemand, der versucht, mir mein Kind wegzunehmen, der kann auch mich gleich umbringen. So habe ich wirklich gedacht. Ich war zu dieser Zeit auf Tournee und musste jeden Abend auf die Bühne. Ich lag einfach auf dem Boden meiner Garderobe und weinte.»

Sie habe gedacht, es sei das Ende der Welt. «Ich konnte es nicht ertragen, ich konnte es einfach nicht ertragen.» Überstanden habe sie dies alles dank ihrer Spiritualität. «Ja, und jetzt bin ich froh, sagen zu können, dass ich mit meinem Sohn wirklich gut befreundet bin, aber damals konnte ich das nicht sehen».

Für die Queen of Pop ist eines klar: «Wir können dem Leiden nicht entkommen. Selbst wenn wir in Wohlstand und Privilegien aufwachsen und nicht in einem kleinen Zimmer aufgewachsen sind, werden unsere Herausforderungen und unser Leiden auf andere Weise zu uns kommen.»