Madonna trauert rührend um ihren Bruder Christopher (†63)

Kurz zusammengefasst Madonnas Bruder Christopher Ciccone stirbt mit 63 Jahren

Madonna teilt bewegende Erinnerungen und Liebeserklärung auf Instagram

Madonnas jüngerer Bruder Christopher Ciccone ist im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Livia Fietz Praktikantin People

Am Wochenende kam die traurige Nachricht, dass Madonnas (66) jüngerer Bruder Christopher Ciccone im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Laut einem Sprecher der Familie erlag er einem Krebsleiden, umgeben von seinem Ehemann sowie nahestehenden Angehörigen. Dies ist bereits der dritte Verlust in der Familie: Nur wenige Wochen zuvor, am 24. September, starb Madonnas Stiefmutter Joan Clare Ciccone (†81) ebenfalls an Krebs, im Februar 2023 musste die Sängerin Abschied von ihrem älteren Bruder Anthony Ciccone (†66) nehmen.

Am Sonntag meldete sich Madonna mit einem persönlichen Statement gemeinsamer Bilder auf Instagram zum Tod ihres Bruders: «Mein Bruder Christopher ist von uns gegangen. Er war der Mensch, der mir so lange am nächsten stand.» Im Beitrag zollte sie ihm nicht nur eine Liebeserklärung, sondern liess auch die gemeinsamen Jahre Revue passieren, in denen sie ihn als «Maler, Dichter und Visionär» bewunderte.

Schöne Worte über ihren Bruder

Sie seien gemeinsam Hand in Hand «durch den Wahnsinn ihrer Kindheit» getanzt, da beide früh erkannten, dass sie «nicht dem Status quo folgten», heisst es. Das Tanzen habe generell wie «eine Art Superkleber» gewirkt, der sie in schwierigen Zeiten zusammenhielt und rettete.

Als ihr Bruder ihr nach New York folgte, tanzten sie dort weiter «durch den Wahnsinn», auch durch die Aids-Epidemie, und «verschlangen Kunst, Musik und Film wie hungrige Tiere». «Wir befanden uns im Epizentrum all dieser Dinge, die explodierten.» Sie «trotzten der römisch-katholischen Kirche, der Polizei, der moralischen Mehrheit und allen Autoritäten, die sich der künstlerischen Freiheit entgegenstellten.»

Neben den schönen Erinnerungen teilt die Sängerin auch die schwierigen – die Realität der Höhen und Tiefen, die sie durchlebten. «Die letzten paar Jahre waren nicht einfach. Wir sprachen eine Zeit lang nicht miteinander, aber als mein Bruder krank wurde, fanden wir den Weg zurück zueinander.» Sie habe alles getan, «um ihn so lange wie möglich am Leben zu erhalten», sei aber erleichtert, dass er nun nicht mehr leidet: «Ich weiss, dass er irgendwo tanzt», schliesst sie den Beitrag.

Madonnas Fans stehen ihr in dieser schweren Zeit bei. Die Kommentarspalte des Beitrags ist voller Beileidsbekundungen und liebevoller Nachrichten. Ein Fan schreibt: «Dein Verlust tut mir leid, aber ich bin froh, dass du diese Liebe erleben durftest.» Ein anderer fügt hinzu: «Wir werden alle zu seinen Ehren tanzen. Ich sende dir Liebe und eine Flut schöner Erinnerungen, die ihr zusammen geteilt habt.»