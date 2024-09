Kurz zusammengefasst Madonnas Stiefmutter Joan Ciccone mit 81 Jahren an Krebs verstorben

Joan war Haushälterin von Madonnas Familie und heiratete später deren Vater Silvio

Joan gründete Kindertagestätte und Weingut Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Stiefmutter von Madonna, Joan Ciccone, ist im Alter von 81 Jahren nach einem Kampf gegen den Krebs verstorben. Das berichtet das US-Portal TMZ. Ciccone war Haushälterin von Madonnas Familie und heiratete nach dem Tod von deren Mutter Silvio Ciccone, Madonnas Vater.

Ciccone und Madonnas Vater bekamen zwei gemeinsame Kinder, Madonnas Halbschwester Jennifer (56) und ihren Halbbruder Mario (55). In Dokumentationen über Madonna wie «I'm Going To Tell You a Secret» und einer Folge von «Biography» war Joan Ciccone mehrmals zu sehen.

Sie hatte ihr eigenes Weingut

Wie Madonna wurde auch Joan Ciccone im US-Bundesstaat Michigan geboren und aufgezogen. Sie eröffnete eine Kindertagestätte, die sie 20 Jahre lang leitete. Zusammen mit Madonnas Vater Silvio gründeten sie das Weingut Ciccone Vineyard and Winery in Michigan, wo Joan Ciccone die Reben pflanzte, die Trauben erntete und bei Verkostungen kochte. Mode und Antiquitäten waren laut TMZ ihre Leidenschaft.

Madonna trauert um ihre Stiefmutter. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia 1/5

Madonnas Stiefmutter werde von ihren Anghörigen für ihre «Begeisterung, Freude und Liebe» in Erinnerung behalten. Eine Stellungnahme von Madonna steht noch aus. Joan Ciccone wurde 81 Jahre alt.