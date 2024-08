Wirbel um Mega-Party von Madonna

Madonna plant, ihren Geburtstag in der historischen Stätte von Pompeji zu verbringen. Die Behörden dementieren eine angebliche Mega-Party mit 500 Gästen.

Fynn Müller People-Redaktor

Am Freitag feiert Madonna ihren 66. Geburtstag. Dafür soll die Sängerin das berühmte Amphitheater in der Römerstadt Pompeji gemietet haben, wie die italienische Tageszeitung «La Repubblica» berichtet. Über 500 Gäste – darunter Stars wie Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) – würde sie an ihrer Geburtstagsparty erwarten.

Doch findet die Feier wirklich statt? Auf der Website des archäologischen Parks von Pompeji wird ein Statement veröffentlicht. Von einer Party wisse man nichts. «Die in diesen Tagen in der Presse kursierenden Gerüchte über eine Mega-Party einer internationalen Berühmtheit mit 500 Gästen in den Ausgrabungen von Pompeji sowie über eine angebliche Gage von 30'000 Euro sind unbegründet», heisst es.

«Es ist ein privater Besuch»

Keine Party, nur ein privater Besuch, sagt der Präfekt von Neapel, Michele Di Bari, während einer Sitzung des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit. «Es ist ein völlig privater Besuch, bei dem es ein Treffen mit dem Direktor des Parks geben wird. Das Abendessen wird nicht stattfinden und es gibt keine Veranstaltung mit 500 Personen», stellt Di Bari klar und fügt an: «Sie liebt Pompeji und den archäologischen Park und kann es kaum erwarten, zu kommen.»

Wer am Freitag sicher mit dabei sein wird, ist Madonnas neuer Partner, Fussballer Akeem Morris (28). Die beiden verbrachten die letzten Tage gemeinsam in Italien. Ausklingen lässt Madonna ihren Geburtstag auf einer Yacht in Capri.