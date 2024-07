1/20 Robbie Williams verbrachte hierzulande schon viel Zeit: In Gstaad BE, sowie in Genf.

Es ist Sommer, eine Zeit, in der viele verreisen oder von Ferien träumen – auch Prominente. So scheint Britney Spears (42) vom Berner Oberland zu fantasieren. Doch Spears ist nicht der einzige internationale Star, der von der Schweiz begeistert ist. Immer wieder zieht es Stars, Sternchen und Royals in unsere historischen Städte, unsere Berge oder in unseren warmen Süden. Wie Taylor Swift (34) nach ihren zwei Zürich-Konzerten im Letzigrund Stadion im Rahmen ihrer Eras-Tour auf Instagram schrieb: «Dieser Ort ist atemberaubend schön.»

Es überrascht daher nicht, dass die Schweiz als Feriendestination ein richtiges Promimagnet ist und einige sogar überzeugt, sich hier teilweise oder dauerhaft niederzulassen. Hier sind fünf Stars, die in der Schweiz Ferien gemacht haben und für sie schwärmen:

Robbie Williams (50)

Den weltberühmten Popstar Robbie Williams zog es schon häufiger in die Schweiz – vor allem nach Gstaad BE und Genf. Er liebt die Orte so sehr, dass er sich in Gstaad ein AirBnB-Chalet mietete, in dem einst auch Madonna übernachtete, und verbrachte mit seiner Familie in Genf einen Grossteil der Pandemie. Seine wohl schönste Erinnerung an die Schweiz ist, als er anfangs Jahr hierzulande seinen 50. Geburtstag in Gstaad gefeiert hat.

Madonna (65)

Apropos Madonna: Auch die «Queen of Pop» zog es über eine Zeit hinweg fast jährlich im Winter in die Schweiz. 2017 lernte Madonna in Verbier VS das Skifahren, oder versuchte es zumindest. Und in Gstaad gefiel es ihr so gut, dass sie ihre gesamte Familie mitbrachte, um mit ihr den Jahreswechsel 2022 zu feiern – einen Aufenthalt, den sie damals ausführlich auf Instagram dokumentierte.

Vanessa Hudgens (35)

Doch nicht nur Geburtstage und Neujahre werden in der Schweiz gefeiert: auch Weihnachten. So war «High School Musical»-Star Vanessa Hudgens kurz vor der Pandemie im Winter 2019 in Vals GR. Wie Madonna teilte Hudgens ihre Eindrücke ausgiebig mit ihren Fans auf Instagram und schrieb damals zu ihren letzten beiden Bildern: «Sorry für die vielen Bergbilder. Ich fand es einfach so verdammt schön» mit einem Herzaugen-Emoji.

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45)

Während einer einmonatigen Reise durch Europa, zog es die Familie Teigen-Legend im Juli 2022 auch in die Schweiz, genauer gesagt nach Genf zum «wunderschönen Genfersee». Teigens Bild kommentierte ihr Ehemann mit Herzaugen – welche sicherlich nicht nur für Teigen, sondern auch für die bildhübsche Aussicht hinter ihr gedacht waren. Es ist nicht ihr erster Zwischenhalt in der Schweiz. Schon im Juli 2016 verbrachte das Paar einige Zeit hierzulande, damals aber im Tessin in Lugano.

Daniela Katzenberger (37)

Auch Reality-Star Daniela Katzenberger lässt es sich nicht nehmen, immer wieder Abstecher in die Schweiz zu machen: Sie und ihre Familie sind «riesen Schweiz-Fans», wie sie im Sommer 2023 in ihrer Instagram-Story erklärte. Gegenüber Blick erläuterte Katzenberger, inwiefern ihr Herz für die Schweiz schlägt: «Wir lieben die Berge, die gute Luft, das leckere Essen und die Schokolade», schwärmte sie damals. Es sei «die perfekte Anti-Stress-Kur», denn die Schweizer seien «freundlich und entspannt, die Natur wunderschön.» Die Schweiz sehe «aus wie im Bilderbuch.»

Nikki Reed (36)

Für knapp zwei Wochen fuhr «Twilight»-Schauspielerin Nikki Reed seit Mitte Juni in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus durch unser Land. Dabei zeigte sie sich, in den 22 während der Reise entstandenen Instagram-Beiträgen, immer begeisterter. Schon zu Beginn der Reise schwärmte sie: «Ist das überhaupt real? Ich wachte auf und fühlte mich wie in einem Traum. Nach nur drei Tagen in diesem magischen Dorf würde man am liebsten für immer bleiben». Gegen Ende hiess es dann: «Jeder Tag hier fühlt sich mehr und mehr wie zu Hause an» und dass diese Erfahrung sie für «immer verändert» habe.

Die britische Königsfamilie

In einer Auflistung von Schweiz begeisterten Promis, darf natürlich auch die britische Königsfamilie nicht fehlen. Seit den späten 1970er Jahren kamen die Royals, allen voran König Charles III., regelmässig zum Skifahren nach Klosters GR. 1994 nahm der Monarch dann zum ersten Mal sehr medienwirksam seine beiden Söhne Harry und William mit. Im vergangenen Jahr hat König Charles III. seinen Ski-Trip nach Klosters abgesagt – zum ersten Mal in 45 Jahren, wie der «Independent» berichtete. Dies wegen der damals bevorstehenden Krönung, bei welcher sich ein gebrochener Arm oder ähnliches als sehr unpraktisch erwiesen hätte.