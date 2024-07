Britney Spears postete ein Video auf Instagram, dass die Rosenlaui im Berner Oberland zeigt. Ist die Sängerin in der Schweiz? Wohl eher nicht. Aber sie scheint von unserem Land zu träumen und bediente sich dafür bei den Videos eines Schweizer Creators.

Schon im Lied vom «Vogellisi» heisst es: «Das Berner Oberland ist schön!» Das scheint nun auch Britney Spears (42) zu sehen. Die Sängerin postete nämlich auf ihrem Instagram-Account ein Video des Creators Swissedmund.

In dem Video zu sehen ist die Rosenlaui im Berner Oberland. Der Clip zeigt die idyllische Seite der Schweiz: Ein Bach fliesst durch eine Landschaft saftiger grüner Wiesen, am Ufer grasen Kühe und im Hintergrund ist der Rosenlauigletscher, der südlich von Meiringen liegt, zu sehen.

Idylle der Schweiz

Träumt Britney Spears etwa von der Schweiz oder einem Besuch bei uns? Es ist unklar, was genau sie mit dem Repost des Schweizer Fotografen und Videografen sagen will. Laut Instagram scheint sie ihm auch nicht auf der Plattform zu folgen. Immerhin verlinkte sie auf sein Profil, wo man die Schönheiten der Schweizer Natur bewundern kann.

Britney Spears ist keine Fremde in der Schweiz, gab sie in der Vergangenheit doch schon Konzerte hier. Ihr letzter Besuch hierzulande ist jedoch bereits 13 Jahre her. 2011 hielt sie ihr letztes Konzert im Zürcher Hallenstadion ab, danach besuchte sie die Schweiz nicht mehr.

Ob sie damals die Gelegenheit hatte, ins Berner Oberland zu reisen, ist nicht bekannt. Verspürt sie nun etwa das Verlangen, zurückzukehren und mehr von der Schweiz zu sehen? Oder beruhigt die idyllische Natur der Schweiz die Sängerin schlicht? Eine Anfrage an Swissedmund, den Creator des Videos, ob er von Britney Spears' Post wisse und was er davon halte, blieb bisher unbeantwortet.