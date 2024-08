Madonna hat ihren 66. Geburtstag mit einer glamourösen Party in Italien gefeiert. Dabei hatte die Queen of Pop nicht nur Gesellschaft von ihrem angeblich neuen Liebhaber, sondern auch von all ihren sechs Kindern.

Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern

Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern

An ihrem 66. Geburtstag

An ihrem 66. Geburtstag

1/5 Madonna hat sich für ihre Geburtstagsparty eine besondere Location ausgesucht: das Grosse Theater von Pompeji.

Madonna (66) hat mit einem rauschenden Fest ihren Geburtstag in Italien gefeiert. Bei der Party durften auch die wichtigsten Menschen in ihrem Leben nicht fehlen: ihre sechs Kinder. Auf Instagram veröffentlichte der Popstar am Montag ein Bilder-Karussell mit der Bild-Unterschrift «La Dolce Vita», das die Ereignisse der letzten Tage zeigt. Auf dem letzten Schnappschuss ist Madonna zusammen mit ihren beiden leiblichen Kindern Lourdes Leon (27) und Rocco Ritchie (24) sowie ihren vier Adoptivkindern David Banda (18), Mercy James (18), Stella und Estere (11) zu sehen. Ein seltenes Familienfoto.

Wie das Portal «E! News» berichtet, fanden die Feierlichkeiten im Grossen Theater von Pompeji statt. Beim Open-Air-Dinner waren nicht nur die Kinder des Geburtstagskinds anwesend, sondern auch viele prominente Freunde sowie ihr offenbar neuer Freund, der Fussballspieler Akeem Morris (28). Die 66-Jährige tat an ihrem Ehrentag jedoch nicht nur sich und ihren Liebsten etwas Gutes: Im Rahmen ihrer Geburtstagsfeierlichkeiten kündigte Madonna zudem an, die Kosten für ein Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche der italienischen Region für ein ganzes Jahr zu übernehmen.

Emotionale Worte für Sohn Rocco Ritchie

Vor ihrem eigenen Geburtstag am 16. August wurde zudem der 24. Geburtstag ihres Sohnes Rocco, der aus ihrer Ehe mit Regisseur Guy Ritchie (55) stammt, ausgiebig gefeiert. In Madonnas «La Dolce Vita»-Post ist ein Foto zu sehen, das sie neben ihrem Sohn vor einer riesigen Torte zeigt.

Zu seinem Geburtstag selbst hatte sie einen eigenen Post verfasst. Dabei gratulierte sie ihrem Sohn, der inzwischen als Künstler arbeitet, mit emotionalen Worten: «Happy Birthday Rocco - der lange und kurvenreiche Weg durch all deine vielen Stimmungen und Inkarnationen war stürmisch und voller Überraschungen. Aber durch all das hinweg waren deine Neugier und deine künstlerische Seele der Klebstoff, der uns zusammengehalten hat. Ich danke Gott für die Kunst. Ich danke Gott für dich. Wir waren schon viele Leben lang zusammen. Danke, dass du mich wieder gewählt hast. Ich liebe dich - bis in alle Ewigkeit.»

