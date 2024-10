Madonnas Bruder Christopher Ciccone ist tot

Madonnas jüngerer Bruder Christopher Ciccone ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Geschwister hatten eine enge, aber komplizierte Beziehung, die 2008 durch sein Enthüllungsbuch «Life with My Sister Madonna» belastet wurde.

Madonnas (66) jüngerer Bruder Christopher Ciccone ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Dies berichtete die «Daily Mail». Ciccones Tod folgt auf den Verlust ihrer Stiefmutter Joan Clare Ciccone, die am 24. September nach einem kurzen, aber aggressiven Krebsleiden starb. Christopher war Designer, Künstler und Regisseur, der Konzerttourneen, Musikvideos und Filme produzierte.

Ciccone begann seine Karriere als Assistent, Ankleider, Stylist und künstlerischer Leiter seiner Schwester. Die beiden wuchsen zusammen in Michigan auf und lernten gemeinsam tanzen. Später folgte Ciccone Madonna nach New York, wo sie ihre Reise zu Reichtum und Ruhm begann. Er war Madonnas persönlicher Assistent und Ankleider, ihr Inneneinrichter und künstlerischer Leiter ihrer spektakulären Welttourneen.

Enthüllungsbuch sorgte für Bruch

Doch die Geschwister hatten auch ihre Schwierigkeiten. In seinem Enthüllungsbuch schrieb Christopher Ciccone, dass Guy Ritchie «auf ihn losgefahren» sei und dass er und Madonna «nie miteinander ausgekommen» seien. Er behauptete auch, dass Madonnas Beziehung zum britischen Regisseur «das Todesurteil für seine Beziehung zu ihr» gewesen sei.

Ciccone beschrieb die «Material Girl»-Sängerin als «ein Mädchen aus der Mittelschicht, das die Geschichte verbreitet, sie sei mit nur einem Paar Ballettschuhen und 35 Dollar in der Tasche am Times Square gelandet», und fügte hinzu, dass dies «reine Mythologie» sei.

Beziehung verbesserte sich mit der Zeit

Wie seine Brüder kämpfte auch er mit Alkohol- und Drogenmissbrauch, und Madonna bezahlte seine Aufenthalte in Rehabilitationskliniken. 2003 entliess sie ihn als Tourleiter, und 2008 veröffentlichte er sein Enthüllungsbuch «Life With My Sister Madonna». Die «Daily Mail» berichtete weiter, dass die Beziehung der Geschwister sich bis 2012 zu verbessern schien.

In einem Interview mit dem «Evening Standard» 2012 sagte Ciccone, sie seien «momentan auf einer völlig freundschaftlichen Ebene». «Was mich betrifft, haben wir keine Probleme. Wir stehen in Kontakt, obwohl ich sie lange nicht gesehen habe. Wir sind wieder Bruder und Schwester. Ich arbeite nicht für sie, und so ist es besser.» Er fügte hinzu, dass er sehr stolz auf seine Schwester sei: «Ich könnte nicht stolzer auf sie sein. Sie ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Hat sie die Stimme von Barbra Streisand? Nein. Kann sie wie Martha Graham tanzen? Wahrscheinlich nicht. Aber die Kombination ihrer Fähigkeiten hat sie grossartig gemacht und ihr ein enormes Vermächtnis hinterlassen, durch das auch ich profitiere. Also ja, Gott segne sie.»