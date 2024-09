Kurz zusammengefasst Maggie Smith ist im Alter von 89 im Spital verstorben

Dies teilten ihre beiden Söhne in einer Erklärung mit

Dame Maggie Smith war als Professor McGonagall in den «Harry Potter»-Filmen bekannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Evelyne Rollason Redaktorin People

Maggie Smith ist tot. Wie ihre Söhne mitteilten, starb die Schauspielerin im Alter von 89 Jahren. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie.

Als Professor McGonagall verzauberte sie in den «Harry Potter»-Filmen eine ganze Generation, in Downton Abbey brachte sie die Fans mit ihren frechen Sprüchen zum Schmunzeln. Nun ist Dame Maggie Smith im Alter von 89 Jahren gestorben.

Die Britin sei im Spital gestorben, wie ihre Söhne, ebenfalls Schauspieler, Chris Larkin (57) und Toby Stephens (55) in einer Erklärung erläuterten. «Sie war eine sehr private Person und war am Ende bei Freunden und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die durch den Verlust ihrer aussergewöhnlichen Mutter und Grossmutter am Boden zerstört sind.»

Maggie Smith als Violet Crawley in «Downtown Abbey». Foto: Blick 1/7

Weiter danken die Söhne den Pflegenden ihrer verstorbenen Mutter: «Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um dem wunderbaren Personal des Chelsea and Westminster Hospital für die Fürsorge und uneingeschränkte Freundlichkeit während ihrer letzten Tage zu danken.» Ausserdem bittet die Familie um Privatsphäre. «Wir danken Ihnen für all Ihre freundlichen Nachrichten und Ihre Unterstützung und bitten Sie, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren.»

Die preisgekrönte Schauspielerin gewann zwei Oscars: Für «Die besten Jahre der Miss Brodie» 1978 als beste Schauspielerin und für «Das verrückte California-Hotel» als beste Nebendarstellerin, ebenfalls 1978. Ausserdem erhielt sie einen Tony Award, vier Emmys, fünf BAFTAs und drei Golden Globes. Am meisten Fans gewann die im britischen Essex geborene Smith wohl mit ihrer Rolle der Professor McGonagall in den «Harry Potter»-Filmen sowie als Violet Crawley in «Downton Abbey».

Update folgt …