Der TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Das teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur mit. Zwegat, der 74 Jahre alt wurde, war vor allem durch die RTL-Sendung «Raus aus den Schulden» bekannt.

Von 2007 bis 2019 gehörte Zwegat zum festen Inventar von RTL. In fast 140 Folgen – und so manchem Special – half er mit seinem Fachwissen im Bereich Finanzen den Menschen in Geldnot.

«Aussergewöhnliches Engagement und Herzenswärme»

«Durch seine einfühlsame Herangehensweise schaffte er es, den Menschen Mut zu machen und ihnen den Weg aus finanziellen Krisen aufzuzeigen», schreibt RTL. Dabei eroberte er ganz nebenbei noch die Herzen des Publikums im Sturm.

Peter Zwegat ist tot. 1/4

Der Unterhaltungschef von RTL, Markus Küttner, teilt mit: «Peter Zwegat hat mit seinem aussergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.». Er habe gewusst, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen zu finden. «Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben», so Küttner weiter. Seine Gedanken gelten nun Zwegats Ehefrau Liane Scholz und Freunden. Der Tod des beliebten TV-Finanzberaters sei «plötzlich und unerwartet» gekommen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.