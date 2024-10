Kurz zusammengefasst Martin Lee, Sänger von Brotherhood of Man, ist tot

Lee gewann 1976 den Eurovision Song Contest mit «Save Your Kisses For Me»

Der britische Sänger Martin Lee ist im Alter von 77 Jahren gestorben. 1/5

Der britische Sänger und Songwriter Martin Lee (1946-2024) ist tot. Das Mitglied der langjährigen Popgruppe Brotherhood of Man, die vor fast 50 Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen hat, ist am Abend des 29. September im Alter von 77 Jahren «friedlich entschlafen», wie die Band auf Facebook mitteilt. Die Todesursache sei Herzversagen nach kurzer Krankheit.

Mit «Save Your Kisses For Me» gewann Martin Lee den ESC

Der gebürtige Londoner Lee war 1972 der Band beigetreten und wurde Leadsänger der Gruppe. Zusammen mit Brotherhood of Man, dem Evergreen «Save Your Kisses For Me» und 164 Punkten hatte der Sänger 1976 in den Niederlanden den Eurovision Song Contest gewonnen. Das Lied schaffte es demnach damals in mehr als 30 Ländern auch an die Spitze der jeweiligen Charts und gelte laut eines Berichts der britischen BBC als eine der sich am besten verkaufenden Eurovision-Singles in der Geschichte des Wettbewerbs.

Lee sei nicht nur «ein grossartiger Sänger» gewesen, heisst es in dem Statement weiter, sondern er habe mit seinem Bandkollegen Lee Sheriden (75) auch die meisten Hits der Gruppe geschrieben. «Seine Bandkollegen Nicky Stevens, Lee Sheriden und vor allem Sandra Stevens, mit der er 45 Jahre lang glücklich verheiratet war, werden ihn schmerzlich vermissen.» Lee und Stevens hatten 1979 geheiratet.

Die Band sei in den vergangenen 50 Jahren «gemeinsam in Harmonie durch die Welt getourt» und habe «viele glückliche Erinnerungen», der Tod des Sängers sei jedoch ein Schock und man könne sich «eine Welt ohne Martin Lee nicht vorstellen».