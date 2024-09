Kurz zusammengefasst John Ashton, bekannt aus «Beverly Hills Cop», ist verstorben

Seine Karriere erstreckte sich über 50 Jahre mit vielen Serienauftritten

Ashton wurde 76 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Trauer um den Film- und TV-Star John Ashton (1948-2024): Der Schauspieler, der in den «Beverly Hills Cop»-Filmen den Polizisten John Taggart verkörperte, ist mit 76 Jahre verstorben. Ashton starb laut «The Hollywood Reporter» am Donnerstag (26. September) in Fort Collins, Colorado, nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung, wie das Branchenmagazin unter Berufung auf Ashtons Manager, Alan Somers, berichtete.

Die Karriere von John Ashton, die am Theater begann, erstreckte sich über 50 Jahre. Er war in Fernsehserien und Filmen zu sehen, darunter in «Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht» (1988) an der Seite von Robert De Niro (81), «Little Big Boss» (1994) oder «Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel» (2007).

John Ashton feierte seinen Durchbruch mit «Beverly Hills Cop»

Vielen Zuschauern ist er aber vor allem durch die «Beverly Hills Cop»-Filme bekannt, mit Teil eins feierte der Schauspieler Anfang der 1980er Jahre seinen Durchbruch. Ashton war neben Eddie Murphy (63) alias Axel Foley und Judge Reinhold (67) als Billy Rosewood zu sehen. Sein Detective Sergeant Taggart war in den ersten beiden «Beverly Hills Cop»-Filmen 1984 und 1987 dabei und zuletzt auch im Netflix-Streifen «Beverly Hills Cop: Axel F», der dieses Jahr erschienen ist.

John Ashton ist verstorben. Foto: imago/UPI Photo / JIM RUYMEN 1/5

Von den 1970ern bis in die 2000er Jahre hatte John Ashton auch zahlreiche Auftritte in bekannten Serien, darunter «Kojak», «Columbo», «Law & Order: Special Victims Unit», «M*A*S*H» oder «Starsky & Hutch». Ashton hatte US-Medienberichten zufolge einst zudem eine wiederkehrende Rolle in «Dallas», wo er die Figur Willie Joe Garr spielte.

Der Schauspieler, der aus Springfield, Massachusetts, stammt, hinterlässt laut dem «People»-Magazin seine Frau Robin Hoye, mit der er 24 Jahre verheiratet war sowie seine Kinder Michelle Ashton und Michael Thomas Ashton.