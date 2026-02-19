In Hollywood ist vieles mehr Schein als Sein – selbst innerhalb der Familie. Bei einigen berühmten Eltern und ihren Kindern haben heftige Streitereien gar bis zum totalen Kontaktabbruch geführt. Fünf prominente Fälle von zerbrochenem Familienglück.

Chiara Schmed, GlücksPost

Brooklyn Beckham mit Mama Victoria und Papa David

Lange kursierten Gerüchte um die Frage, weshalb der älteste Sohn von Fussball-Legende David (50) und «Spice Girl» Victoria Beckham (51), nicht mehr auf Familienbildern zu sehen ist. Im Januar äusserte sich Brooklyn Beckham (26) erstmals klar dazu: «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen.» Seine Eltern hätten ihn kontrolliert, manipuliert und seine Ehe mit der Milliardärstochter Nicola Peltz (31, r.) zerstören wollen. Brooklyn kritisiert zudem die Oberflächlichkeit seiner Eltern: Familienliebe werde nur auf Fotos gezeigt. Ausserdem habe Victoria 2022 an seiner Hochzeit den geplanten Tanz mit seiner Frau Nicola ruiniert. «Ich habe mich noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt», erzählt Brooklyn Beckham über diesen Moment. Er forderte seine Familie auf, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Weil sie dies nicht einhielten, blockierte er sie auf den sozialen Medien.

Angelina Jolie und Papa Jon Voight

Als Hollywood-Star Angelina Jolie (50) sechs Jahre alt war, betrog Vater Jon Voight (87) ihre Mutter Marcheline Bertrand (†). Die Eltern der Schauspielerin trennten sich daraufhin und Jolie wuchs bei ihrer Mama auf. Sie sah ihren Vater nur noch sporadisch und fühlte sich von ihm im Stich gelassen. Dennoch spielten Vater und Tochter, die beide Oscar-Preisträger sind, 2001 gemeinsam im Film «Lara Croft: Tomb Raider». Ein Jahr später brach Jolie den Kontakt zu ihrem Vater jedoch ganz ab. Der Auslöser war ein Interview, in dem Voight sagte, dass seine Tochter psychische Probleme habe. Ausserdem vertreten die beiden verschiedene politische Ansichten: Die sechsfache Mama ist linksliberal, ihr Vater Jon Voight überzeugter Rechtspopulist. Mehrfach kritisierte der Donald-Trump-Fan die Einstellungen seiner Tochter in den sozialen Medien und in Interviews.

Brad Pitt und Tochter Shiloh Jolie

Früher standen sich Shiloh Jolie (19) und ihr Vater, Schauspieler Brad Pitt (62), sehr nahe. Die beiden verband eine Leidenschaft für Geschichte, Kunst und Architektur. Doch 2016 veränderte sich ihre Beziehung nach einem dramatischen Ereignis: Während eines privaten Flugs von Kalifornien nach Frankreich soll Brad Pitt gegenüber seinen Kindern und seiner damaligen Frau Angelina Jolie (50) körperlich gewalttätig geworden sein. Shiloh distanzierte sich daraufhin von ihrem berühmten Vater und nahm seine Anrufe nicht mehr an. Nur drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag beantragte Shiloh eine Namensänderung bei den Behörden. Sie wollte nicht länger den Nachnamen Pitt tragen. Ihr Vater sei über diesen offiziellen Antrag informiert und verärgert gewesen. Der Schauspieler hat heute zu fast keinem seiner sechs Kinder mehr Kontakt.

Tom Cruise und Tochter Suri Noelle

Ihre Vater-Tochter-Beziehung scheint eine «Mission Impossible»: Vor fast 14 Jahren wurden Suri (19) und ihr Vater Tom Cruise (63) das letzte Mal gemeinsam gesehen. 2012 liess sich ihre Mutter Katie Holmes (47) von dem Schauspieler scheiden, worauf Suri bei ihrer Mama in New York aufwuchs. Kontakt zu ihrem Vater hat sie keinen, ebenso wenig soll Suri sich seine Filme anschauen, noch soll er sonst eine Rolle in ihrem Leben spielen. Wie freiwillig die väterliche Distanz zur Tochter ist, bleibt unklar. Finanziell soll Tom Cruise sein Kind immer unterstützt haben. Laut Medienberichten hat er seiner Ex-Frau bis zu Suris 18. Geburtstag monatlich 400 000 Franken überwiesen. Zu seinen Adoptivkindern aus erster Ehe mit Nicole Kidman (58), Isabella (33) und Connor (30), pflegt Cruise jedoch bis heute einen innigen Kontakt.

Alec Baldwin und Tochter Ireland Baldwin

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag beschloss Ireland Baldwin (30), dass sie mit «bestimmten Familienmitgliedern» nichts mehr zu tun haben will. Im Oktober 2025 erhob die Tochter der Hollywood-Stars Alec Baldwin (67) und Kim Basinger (72) in einem offenen Brief schwere Vorwürfe: «Ich bin ohne zwei Elternteile zu Hause und ohne Geschwister aufgewachsen, an die ich mich hätte wenden können», meint das Model. «Ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich bestimmte Menschen in meiner Familie für mich gewinnen musste», blickt sie zurück. «Aus welchem Grund auch immer, ihre Anerkennung und ihr Lob waren mir wichtig.» Sie hätte ihre «narzisstischen, unzuverlässigen, suchtkranken Familienmitglieder» immer unterstützt, weil sie dachte, sie bräuchte sie in ihrem Leben. Nun habe sie erkannt, wie toxisch ihre Familie war. Ihr Kind Holland (2) hält sie nun von ihrer bekannten Familie fern. «Meine Tochter muss diese Menschen nicht kennen, ich kann sie vor ihnen schützen.»