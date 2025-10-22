Ireland Baldwin packt in einem persönlichen Blog-Post über ihre einsame Kindheit aus. Die Tochter von Alec Baldwin will sich endlich von ihrer «narzisstischen Familie» befreien und lässt dabei ganz schön Dampf ab.

1/7 Ireland Baldwin packt aus: Ein Leben lang habe sie unter ihrer «narzisstischen» Familie gelitten. Foto: imago images/MediaPunch

Darum gehts Ireland Baldwin bricht Kontakt zu Familie ab, schützt Tochter

Alec Baldwin nannte Tochter Ireland früher «unhöfliches kleines Schwein»

Einige weitere Stars mussten ebenfalls den Kontakt zu einem Elternteil abbrechen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Es gibt Neues aus dem Hause Baldwin. Der Hollywood-Clan ist so berühmt wie berüchtigt. Während Hailey Bieber (28), ehemals Hailey Baldwin, an der Seite von Ehemann Justin Bieber (31) mit ihrer Beautymarke Erfolge feiert, machte ihr Onkel, Schauspieler Alec Baldwin (67), in den letzten Jahren mehrfach durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Etwa durch den tödlichen Unfall an einem Filmset 2021, bei dem er mit einer Requisitenpistole unbeabsichtigt auf zwei Crewmitglieder schoss.

Um seine Frau Hilaria Baldwin (41) entstand in einem ähnlichen Zeitraum ein Skandal: Man warf ihr vor, jahrelang ihren spanischen Akzent vorgetäuscht zu haben, um nach aussen mehr als Spanierin wahrgenommen zu werden.

Zuletzt raste Alec Baldwin mit Hilarias Range Rover versehentlich in einen Baum, als er vor etwa einer Woche mit seinem Bruder Stephen (59) in East Hampton, N.Y., unterwegs war. Die beiden blieben unverletzt.

Jetzt meldet sich Tochter Ireland Baldwin (29) zu Wort und spricht von einer traurigen Kindheit.

Baldwin nannte Tochter «unhöfliches kleines Schwein»

Dass die Beziehung zwischen Alec Baldwin und seiner Tochter Ireland unter einem schlechten Stern steht, war schon früh bekannt. 2007 wurde eine Sprachnachricht an die Promi-Plattform «TMZ» geleakt, in der Baldwin seine damals 11-jährige Tochter als «unhöfliches kleines Schwein» beschimpfte. Seine Exfrau Kim Basinger (71), Irelands Mutter, nannte er eine «gedankenlose Nervtöterin, der es egal ist, was du tust».

Schon 2019 nahm die damals 23-jährige Ireland öffentlich Rache an Alec Baldwin. Im US-amerikanischen TV überhäufte sie ihren Vater in einem «Roast» mit Aussagen wie: «Nach all den Jahren, in denen du verbalen Missbrauch ausgeteilt hast, ist es endlich Zeit, dass du auch mal welchen erhältst.» Und: «Bevor ich gehe, will ich noch etwas sagen, das du nie zu mir gesagt hast: Gute Nacht.»

Jetzt bricht sie den Kontakt komplett ab

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag rechnet Ireland Baldwin nun komplett mit ihrer Familie ab und will mit «bestimmten Familienmitgliedern» nichts mehr zu tun haben.

Auf der Website «Substack» veröffentlichte sie einen Blog-Post mit dem Titel «30, Flirty, and Surviving». Darin reflektiert sie ihre Kindheit. Manche ihrer Familienmitglieder bezeichnet sie als «Narzissten». Es dürfte nicht schwer sein, zu erraten, wen sie damit meint. Sie erklärt: «Ich beginne meine Dreissiger mit sehr viel weniger Last auf meinen Schultern. Eine Last, die dadurch entstand, dass ich meine narzisstischen, unzuverlässigen, süchtigen Familienmitglieder tragen musste.» Sie schrieb ausserdem, so «Us Weekly», dass sie ohne Eltern zu Hause aufwuchs.

Ireland Baldwin erinnert sich an eine einsame Kindheit. Jahrelang suchte sie nach Bestätigung und Lob. «Nichts war befreiender, als endlich zu merken, wie giftig diese Leute wirklich sind.» Jetzt wolle sie diesen Teufelskreis durchbrechen.

Baldwin plant, ihre eigene kleine Tochter Holland (2) vor ihrer Familie abzuschirmen: «Sie muss diese Leute nicht kennen, ich kann sie vor ihnen beschützen.» Dann findet sie noch klare Worte: «Du kannst niemanden ändern. Punkt. Sie müssen sich ändern wollen. Und wahrscheinlich werden sie das nicht.»

Auch diese Stars haben mit einem Elternteil gebrochen

Adeles Vater starb 2021 an Darmkrebs. Foto: imago images/Cover-Images

Auch Adeles (37) schwierige Beziehung zu ihrem Vater Mark Evans (†57) ist bekannt. Sie habe ihm nie vergeben können, dass er ihre Mutter und sie im Kleinkindalter verliess. 2011 gab Evans dem Magazin «The Sun» ein Interview, mit dem Adele nicht einverstanden war. Darin sagte er: «Ich war ein schrecklicher Vater, in einer Zeit, in der sie mich wirklich gebraucht hätte. Ich habe jeden Tag zwei Liter Wodka und sieben oder acht Bier vernichtet.» 2021 starb Evans an Darmkrebs. Die beiden hätten kurz vor seinem Tod noch ihren Frieden schliessen können, sagte Adele damals gegenüber «Vogue».

Shiloh Jolie will nicht mehr mit ihrem Vater Brad Pitt in Verbindung gebracht werden. Foto: Getty Images

Zu ihrem 18. Geburtstag wünschte sich Shiloh Jolie (19) nichts mehr, als den Namen ihres Vater Brad Pitt (61) ablegen zu dürfen. Während des langjährigen Rosenkriegs zwischen Pitt und Angelina Jolie haben sich bereits ihre Kinder zunehmend von Pitt abgewandt. Laut «People» hat Pitt mittlerweile so gut wie keinen Kontakt mehr mit ihnen. Ihm wird vorgeworfen, 2016 auf einem privaten Flug gegenüber seinen Kindern sowie seiner Exfrau körperlich gewalttätig gewesen zu sein.

Sängerin Demi Lovato will nicht für den Rest ihres Lebens unter einem Vater-Komplex leiden. Foto: Getty Images

In ihrem Song «Father» thematisiert Demi Lovato (33) ihre Beziehung zum 2013 verstorbenen Vater Patrick Lovato (†52): «Ich weiss, dass du geplagt warst und nie die Chance hattest, dein bestes Selbst zu sein»; und: «Ich bete für deinen Frieden, obwohl du diesen Krieg in meinem Inneren ausgelöst hast.» 2015 sagte Lovato öffentlich: «Ich war innerlich zerrissen, als er starb, denn er war missbräuchlich.» Patrick kämpfte zu Lebzeiten mit psychischen Erkrankungen und liess die Familie früh im Stich. In einem persönlichen Essay für «Vogue» erklärt Lovato, dass sie mittlerweile loslassen konnte: «Ich werde nicht für den Rest meines Lebens einen Vater-Komplex haben.»