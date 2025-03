Schauspieler an Set angeblich «schwer verletzt»

Schauspieler an Set angeblich «schwer verletzt»

1/8 Angeblich soll es bei einem Filmdreh mit Tom Cruise zu einer Verletzung eines Schauspielers gekommen sein. Foto: NDZ/starmaxinc.com

Auf einen Blick Dreharbeiten für Tom-Cruise-Film nach Unfall gestoppt. Schauspieler schwer verletzt

Tom Cruise bekannt für selbst ausgeführte Stunts mit Verletzungsrisiko

Sandra Hüller, John Goodman und weitere Stars im Cast des Films Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die Dreharbeiten eines neuen Films mit Tom Cruise (62) sollen nach einem Unfall gestoppt worden sein. Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» von einer anonymen Quelle erfahren haben will, habe sich ein namentlich nicht genannter Schauspieler «eine schwere Verletzung» zugezogen.

Mit «Verletzungen am Becken und am Bein» soll die Person der Zeitung zufolge von den Pinewood Studios im englischen Buckinghamshire aus in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Film soll von Regisseur Alejandro González Iñárritu (61) inszeniert werden.

Um wen es sich bei dem Verletzten handelt, ist zwar nicht bekannt. Jedoch soll die Quelle über die betroffene Person verraten haben: «Der Schauspieler ist bekannt für seine Vorliebe für spektakuläre Stunts, die natürlich ein gewisses Mass an Gefahr und Verletzungsrisiko mit sich bringen – obwohl sie sich stets bemühen, das Risiko so gering wie möglich zu halten.» Aufgrund dessen spekulieren Medien nun über eine Verletzung von Hollywoodstar Tom Cruise, der «Deadline» zufolge auch als Mitproduzent an dem Film beteiligt ist.

Das spricht für Tom Cruise

Cruise ist dafür bekannt, seine Stunts selbst zu machen. Dabei hat er sich in der Vergangenheit auch schon verletzt. Etwa bei den Dreharbeiten zum sechsten Teil seiner Action-Reihe «Mission: Impossible» 2017 in London. Aufnahmen von dem Stunt zeigen, wie Cruise an einem Halteseil befestigt von einer Plattform auf ein Hausdach springen soll. Dabei knallt er allerdings nahezu ungebremst gegen die Häuserwand. Wenig später wurde bekannt, dass Cruise sich den Knöchel gebrochen hatte, und die Dreharbeiten deswegen unterbrochen werden mussten.

Auch diese Stars sind am Set dabei

Zum Cast des aktuellen Films von Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu gehören laut dem Brachenmagazin auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (46) und US-Star John Goodman (72). Ausserdem sollen Jesse Plemons (36), Michael Stuhlbarg (56), Sophie Wilde (27) und Riz Ahmed (42) für das Projekt vor der Kamera stehen.

Laut der US-Seite trägt der Film den Arbeitstitel «Judy» und handelt weiteren Medienberichten zufolge vom «mächtigsten Mann der Welt». Dieser versuche, zu beweisen, dass er die Menschheit retten werde. Doch offenbar ist das Gegenteil der Fall.