1/18 Kein Film ohne einen guten Knutscher. Welche Männer bei ihren Hollywood-Kolleginnen dabei besonders positiv in Erinnerung geblieben sind, gibts im Folgenden zu sehen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Hollywood-Stars enthüllen ihre besten Filmküsse mit Kollegen

Drew Barrymore lobt Adam Sandler, Gwyneth Paltrow schwärmt von Tom Cruise

Sieben Schauspielerinnen teilen ihre Erfahrungen mit Leinwand-Küssen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Von «Der Hochzeitssänger» über «50 erste Dates» bis zu «Urlaubsreif» – sie spielten in gleich drei romantischen Komödien ein Paar. Kein Wunder, denn die Chemie zwischen Drew Barrymore (49) und Adam Sandler (57) stimmte – auch wenn sie privat, laut Barrymore, immer nur «eine platonische Freundschaft» hatten. Dennoch verriet Barrymore in der TV-Show «Watch What Happens Live with Andy Cohen»: «Keine Küsse von Filmpartnern waren besser als die von Adam!»

Barrymore ist nicht die einzige Hollywood-Schauspielerin, die verraten hat, welcher Kollege vor der Kamera am besten küssen konnte:

Gwyneth Paltrow (52)

Foto: IMAGO/Sipa USA

Die Goop-Gründerin ging schon mit «Shakespeare» Joseph Fiennes (54) und «Iron Man» Robert Downey Jr. (59) auf Tuchfühlung. Doch laut ihrer Enthüllung in der «Rachael Ray Show» erlebte sie bei ihrem Gastauftritt in «Austin Powers 3» ihren besten Filmkuss: «Ich musste mit Tom Cruise (62) rummachen. Er ist ein unglaublich guter Küsser.»

Sandra Bullock (60)

Die Schauspielerin feierte 1994 in «Speed» ihren grossen Hollywood-Durchbruch. Die Oscar-Gewinnerin verriet in der «Ellen DeGeneres Show», dass sie danach nie wieder einen besseren Filmkuss bekommen habe als von ihrem Co-Star Keanu Reeves (60). Das einzige Problem: «Ich musste bei unserer Liebesszene immer wieder kichern. Es ist schwierig, jemanden zu küssen, der für dich wie ein Bruder ist.»

Megan Fox (38)

Foto: imago images/Everett Collection

Die Schauspielerin, die aktuell schwanger ist, wurde durch die «Transformers»-Filme zum Star. Sie verriet dem Magazin «Collider», dass ihr Co-Star Shia LaBeouf (38) solch hohe Massstäbe in puncto Leinwand-Kuss gesetzt habe, dass diese kein Kollege danach übertreffen konnte: «Er ist ein exzellenter Küsser – weil unsere Chemie wirklich gestimmt hat.» So gut, dass sie eine Set-Affäre hatten, wie LaBeouf Jahre später enthüllte.

Anne Hathaway (42)

Foto: AFP

Anne Hathaway hasst Filmküsse und hat deshalb für ihre Partner vor der Kamera Benimm-Regeln aufgestellt. Das war auch der Grund, warum ihre Kussszene mit James McAvoy (45) in «Geliebte Jane» für sie die bislang beste überhaupt war: «James sagte vorher plötzlich zu mir ‹geschlossener Mund, keine Zunge›. Genau das sage ich sonst immer zu Co-Stars, weshalb ich endlich mal eine Filmkuss-Szene als nicht unangenehm empfunden habe.»

Jennifer Lopez (55)

Foto: keystone-sda.ch

Jennifer Lopez' Liste von Co-Stars, mit denen sie Liebesszenen hatte, ist lang. In der TV-Show von Andy Cohen enthüllte sie, dass sie von einem Kollegen nie besser geküsst wurde als von Josh Lucas (53) auf dem Autorücksitz im Film «Ein ungezähmtes Leben»: «Wir waren beide sehr nervös und haben uns hemmungslos aufeinander geworfen, um das zu überspielen.» Der Kuss musste im Nachhinein sogar «entschärft» werden, damit das Familiendrama in den USA «ab 13» herausgegeben werden konnte.

Sharon Stone (66)

Foto: The Picture Desk

Die «Basic Instinct»-Darstellerin kann sich damit brüsten, Michael Douglas (80), Arnold Schwarzenegger (77) und Leonardo DiCaprio (50) in ihren Filmen geküsst zu haben. Doch es war ein weiterer A-Lister, der ihr regelrecht den Atem raubte: Robert De Niro (81). Über ihren heissen Schmatzer mit der Hollywood-Legende 1995 im Film «Casino» schwärmte sie in der Show von Andy Cohen: «Bob war mit Abstand der beste Küsser. Jede Kussszene danach mit anderen Kollegen war dagegen schwach.»

Jada Pinkett-Smith (53)

Foto: IMAGO/UPI Photo

Die Frau von Will Smith (56) überraschte «Entertainment Tonight» mit dem Geständnis, dass kein männlicher Partner beim Küssen auf der Leinwand sie überzeugt hat. Den «besten Leinwandkuss aller Zeiten» habe sie von Elizabeth Banks (50) in «Magic Mike XXL» bekommen. Den aber leider kein Fan zu sehen bekam, weil er aus dem Film herausgeschnitten wurde.