Auf einen Blick Ralf Moeller trauert um seine Mutter Ursula, die mit 88 verstarb

Moeller hatte enges Verhältnis zur Mutter, zog während Corona zu Eltern

Schauspieler hat drei Kinder, darunter einen 18-jährigen Sohn namens Leon

«Gladiator»-Star Ralf Moeller (66) trauert um seine geliebte Mutter Ursula. Wie der Schauspieler am Mittwoch auf Instagram mitteilte, verstarb sie im Alter von 88 Jahren. «Ich danke Dir für all die Liebe und Geborgenheit, die Du mir und all den anderen gegeben hast», schrieb der Schauspieler zu einem Bild, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter zeigt. Am 14. Februar wäre sie 89 Jahre alt geworden.

Der Schauspieler hatte ein besonderes, enges Verhältnis zu seiner Mutter. Während der Corona-Pandemie zog der in Los Angeles lebende Star vorübergehend wieder zu seinen Eltern nach Recklinghausen, um sich persönlich um sie zu kümmern.

Viele Fans und prominente Freunde bekunden in den Kommentaren ihr Beileid. «Sie war immer stolz auf dich und du immer für sie da. Mein Beileid», schrieb etwa Moderator Kai Pflaume (57). «Was für schöne Worte du gefunden hast. Mein herzliches Beileid», kommentierte Riccardo Simonetti (31). Schauspieler Patrick Schwarzenegger (31) schrieb auf Englisch: «Sending my love to Ralfy». Mit dessen Vater Arnold Schwarzenegger (77) verbindet Möller seit vielen Jahren eine enge Freundschaft.

Schwierige Zeit für den Action-Star

Für den gebürtigen Recklinghäuser ist es eine besonders herausfordernde Zeit. Erst kürzlich musste er aufgrund der verheerenden Waldbrände aus seinem Haus in Santa Monica fliehen. Moeller zog 1992 Moeller mit seiner damaligen Frau nach Los Angeles.

Seit April 2014 besitzt er neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Moeller war 23 Jahre mit seiner Frau Annette verheiratet, Anfang 2013 wurde bekannt, dass sich die Eltern von zwei Töchtern getrennt leben.

Aus einer weiteren Beziehung hat der Schauspieler noch einen Sohn, wie er Anfang Dezember mit einem Geburtstagspost überraschend bekannt gab. «Alles Gute zum 18. Geburtstag, Leon», stand da zu lesen. Daneben ein Herz-Emoji und der in Grossbuchstaben gehaltene Begriff «DAD», also Papa.

