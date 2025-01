Ralf Moeller in Kalifornien «Der grösste Brand, den ich bisher erlebt habe»

Wegen eines Flammeninfernos sind rund 30'000 Menschen in Los Angeles auf der Flucht. Ein kleines Feuer in Pacific Palisades verwandelte sich durch heftige Winde in einen Grossbrand. Auch Ralf Moeller erlebt das Feuer mit.