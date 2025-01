Zehntausende auf der Flucht Feuerhölle breitet sich in Kalifornien aus

Aufgrund eines Sturms mit heftigen Winden verwandelte sich ein zunächst kleines Feuer am Rand von Los Angeles in ein regelrechtes Inferno. Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien vor rasch um sich greifenden Flammen auf der Flucht.