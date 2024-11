1/5 Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly erwarten Nachwuchs. Foto: Getty Images for The Recording Academy

Trotz vieler Höhen und Tiefen freuen sich Megan Fox (38) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (34) auf ihr erstes gemeinsames Kind. Fox teilte die News um ihre Schwangerschaft ihren Fans auf Instagram mit. Sie schreibt: «Nicht ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück.» Dazu markierte sie ihren Partner und postete ein Baby- und ein Herz-Emoji. Die Zeilen stammen auf Kellys Song «Last November», der eine vergangene Fehlgeburt des Paares thematisiert.

Auf einem Bild ist Fox nackt, bedeckt von einer schwarzen Flüssigkeit zu sehen, während sie ihren Babybauch hält. Das zweite Foto zeigt einen positiven Schwangerschaftstest. Für die Schauspielerin ist es das vierte Kind. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat sie bereits die Söhne Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8). Machine Gun Kelly hat Tochter Casie (15) aus einer vergangenen Beziehung.

Trennung, Verlobung aufgelöst, wieder versöhnt

Erst im Mai dieses Jahres hat Megan Fox angedeutet, dass es zunächst keine Hochzeit mit Kelly geben wird. Im «Call Her Daddy»-Podcast sprach sie mit Moderatorin Alex Cooper (29) darüber: «Erst habt ihr euch verlobt, dann habt ihr meiner Meinung nach die Verlobung aufgelöst und jetzt weiss niemand mehr, was bei euch Sache ist.» Fox gab ihr recht: «Was du gesagt hast, wie die Dinge passiert sind – das ist alles so korrekt. Und ich verstehe, warum die Leute verwirrt und interessiert an dem Thema sind – weil sie nicht wissen, was gerade los ist!»

Bereits ein Jahr nach dem Kennenlernen 2020 auf dem Filmset von «Midnight In The Switchgrass» und dem offiziellen Outing als Paar, trennten sich die Schauspielerin und der Musiker wieder. 2023 dann die Nachricht, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten und sich wieder versöhnt haben. Nun also freut sich das unstete Paar über Nachwuchs.