Der Herbst 2024 verspricht in modischer Hinsicht eine vielschichtige und abwechslungsreiche Jahreszeit zu werden. Styling-Expertin Tatjana Kotoric verrät euch, wie ihr die aktuellen Trends trägt und am besten kombiniert.

Prominente wie Jennifer Lawrence und Heidi Klum setzen Trends

Patricia Broder

Der Herbst bringt nicht nur buntes Laub und kühlere Temperaturen mit sich, sondern ist auch die Mode-Jahreszeit schlechthin. Im Herbst 2024 vereinen sich klassische Eleganz und moderne Lässigkeit zu einem spannenden Mix. Mode-Expertin Tatjana Kotoric (47) erklärt uns die fünf wichtigsten Trends dieser Saison.

1 Ladylike

Diesen Herbst ist nach «sportlich», «unisex» und «casual» auch wieder der elegante, klassische Stil gefragt – ein Trend, der sich insbesondere im angesagten «Ladylike-Look» zeigt. Prominente wie Jennifer Lawrence (34), Nicole Kidman (57) oder Angelina Jolie (49) sind Fans des elegant-femininen Stils, der klassische Kostüme und Kleider, schmale Bleistiftröcke und Trenchcoats mit sich bringt. «Das feminine und elegante Ladylike-Styling macht einfach Spass und erlebt nicht überraschend ein Revival», sagt Kotoric. «Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten wird der Trend heute mit einem modernen Touch getragen. Klassische Kostüme, Blazer und Röcke kombiniert man mit verspielten Details und figurbetonten Schnitten», so die Expertin. «Ladylike passt zu jeder Frau, die sich feminin und elegant kleiden möchte.» Beim Kombinieren könne man ruhig etwas wagen. «Experimentiert mit verschiedenen Mustern und Farben. Ein Camel-Mantel passt wunderbar zu einem floralen Kleid. Spannend wird es auch, wenn man den Ladylike-Look mit anderen Styles kombiniert, wie etwa ‹oversized› oder ‹sportlich›.»

2 Powersuit

Es gibt wohl kein Kleidungsstück, das so viel Sicherheit und Selbstbewusstsein ausstrahlt, wie der Powersuit – der gut sitzende Anzug. Auch Prominente wie Heidi Klum (51) oder Lady Gaga (38) sind grosse Fans des Zweireiher-Klassikers. «Der Powersuit ist längst nicht mehr nur etwas für das Büro», sagt Tatjana Kotoric. Viele Designer würden sich bei ihren aktuellen Kreationen am klassischen Männeranzug der 80er-Jahre orientieren. «Das heisst, der Powersuit wird in dieser Saison oversized und lässig getragen. Breite Schultern, weite Hosen und eine Krawatte verleihen dem klassischen Business-Look einen modernen Touch», so die Expertin. Der Anzug sei für jede Figur geeignet. «Auch kleine Menschen können Anzüge tragen, wenn sie nicht zu oversized sind und die Hose die richtige Länge haben.» Powersuits könne man gut mit einem einfachen T-Shirt oder einem Seidentop kombinieren. «Für einen lässigeren Look trägt man die Anzugsjacke, also den Blazer mit Jeans und Sneakers», empfiehlt Kotoric.

3 Leo-Print

Ein Klassiker neu aufgelegt: Der Leo-Print ist ein Evergreen in der Modewelt. «Leo-Print wird in dieser Saison besonders intensiv eingesetzt», sagt Kotoric. «Von Blusen über Kleider bis hin zu Accessoires und Mänteln – Leo ist überall!» Das besonders Tolle bei diesem animalischen Trend: «Leo-Print steht allen gut. Am besten trägt man diesen Animal-Print mit neutralen Farben wie Schwarz, Weiss oder Grau. Ein Leo-Gürtel oder eine Leo-Tasche setzen ideale Akzente.» Bei Leo lohne es sich, zu investieren, erklärt die Expertin weiter. «Billige Stoffe mit Leo-Print sehen schnell auch billig aus. Deshalb unbedingt in Qualitätsstücke investieren.» Diese würden sich dann auch besonders gut kombinieren lassen. «Ich liebe Leo zu Jeans oder in eleganter Kombination mit einem schwarzen Anzug und einer schönen Leo-Bluse. Leo-Gürtel oder -Taschen und Leo-Mäntel, wie sie Kate Moss trägt, sind auch toll.»

4 Rot – die Farbe der Saison

Rot steht für Leidenschaft, Energie und Selbstbewusstsein. In dieser Saison setzen viele Designer auf die kraftvolle Signalfarbe. Ob als Anzug, Kleid oder Bluse – Rot ist ein echter Hingucker, den auch Prominente wie Jenna Ortega (21), Eva Longoria (49) und Megan Fox (38) gerne tragen. «Hermes, Versace, Chanel und Fendi alle setzen auf Rot», sagt Kotoric. «Zu Recht, Rot ist eine tolle Farbe. Man kann sie gut kombinieren. In dieser Saison kombiniert man Rot auch als ganzes Outfit – also monochrom. Oder man trägt ein rotes Oberteil für den Ausgang.» Wichtig sei bei dieser dominanten Farbe, dass man den richtigen Ton für sich findet. «Am besten macht man den Spiegeltest, da merkt man schnell, welches Rot zu einem passt und nicht zu laut ist.» Rot passe grundsätzlich zu jedem Menschen, der sich traut, eine Statementfarbe zu tragen. «Man braucht etwas mehr Mut als bei Schwarz, aber es tut gut in diesen Wintermonaten.» Die Variation setzt die Farbe erst richtig in Szene. «Kombiniere Rot mit Schwarz für einen dramatischen Look oder mit hellen Farben für einen frischen Kontrast.»

5 Jeans und Leder

Zwei Klassiker, neu aufgelegt: In dieser Saison wird die Kombination aus Denim und Leder neu interpretiert. «Ob als Lederrock zu Jeansjacke oder als Lederjacke zu einem Jeanskleid – die Möglichkeiten sind endlos», sagt Kotoric. «Jeans und Leder sind zwei Materialien, die sich perfekt ergänzen.» Ein Look, den auch Stars wie Dakota Johnson (34) und Kendall Jenner (28) gerne tragen. «Jeans und Leder passen zu jeder Person und zu jedem Stil.» Achten sollte man bloss auf die Qualität der Materialien. «Nehmt euer Leder aus dem Schrank. Man trägt Leder aktuell als Anzug, als Mantel oder auch als Rock – ein hochwertiger Lederrock macht jedes Outfit zu etwas ganz Besonderem.»