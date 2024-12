Suri Cruise, die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes, ist jetzt Millionärin. Durch einen Treuhandfonds ihres Vaters erhielt sie zu ihrem 18. Geburtstag einen beträchtlichen Geldbetrag, am 30. Geburtstag soll noch mehr Geld folgen.

Auf einen Blick Suri Cruise wird zur Millionärin durch den Treuhandfonds ihrer Eltern

Verhältnis zu Vater Tom Cruise bleibt trotz finanzieller Grosszügigkeit distanziert

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Suri Cruise (18), die Tochter der Hollywood-Stars Tom Cruise (62) und Katie Holmes (45), ist von einem Tag zum anderen Millionärin geworden. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, hat die Studentin zu ihrem 18. Geburtstag im April dieses Jahres Zugriff auf einen Treuhandfonds erhalten und kann nun über beträchtliche Geldmittel verfügen.

Der Grund für diesen plötzlichen Reichtum liegt in der Scheidungsvereinbarung ihrer berühmten Eltern. «Es ist Teil der Vereinbarung, dass ein von Tom Cruise zur Verfügung gestellter Treuhandfonds mit Tochter Suri Cruise geteilt wird, wenn sie 18 wird, und er ist beträchtlich», zitiert «Daily Mail» eine anonyme Quelle.

Viel Geld und wenig Kontakt zum Vater

Obwohl der Kontakt zwischen Suri und ihrem Vater Tom Cruise angeblich minimal ist, scheint der Schauspieler finanziell äusserst grosszügig zu sein. Neben dem Treuhandfonds soll er auch nach ihrem Geburtstag für Versicherungen und Studiengebühren seiner Tochter aufkommen. Und das läppert sich: Nur schon die jährlichen Kosten für ihr Studium belaufen sich auf etwa 65'000 Dollar.

Auch Suris Mutter, Katie Holmes, hat vorgesorgt. Ein Insider verrät: «Katie ist sehr sparsam und kümmert sich natürlich um ihre Tochter. Sie möchte, dass sie gut versorgt ist und eine hohe Lebensqualität hat.» Der neu erlangte Reichtum ist jedoch nur ein Teil von Suris Vermögen. Der Grossteil des Treuhandfonds soll erst zu ihrem 30. Geburtstag ausgezahlt werden. Angesichts des geschätzten Vermögens von Tom Cruise von rund 600 Millionen Dollar lässt sich nur erahnen, wie hoch dieser Betrag sein könnte.

Suri Cruise studiert trotz ihres Reichtums weiter

Trotz der finanziellen Grosszügigkeit bleibt das Verhältnis zwischen Suri und ihrem Vater distanziert. Tom Cruise, ein bekanntes Mitglied der Scientology-Kirche, hat kaum Kontakt zu seiner jüngsten Tochter. Im Gegensatz dazu pflegt er eine enge Beziehung zu seinen adoptierten Kindern Isabella und Connor, die ebenfalls Scientologen sind.

Suri scheint sich trotz des plötzlichen Reichtums auf ihr Studium zu konzentrieren. Für ihre universitäre Bildung ist sie nach Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania gezogen, wo sie an der Carnegie Mellon University studiert. Welches Fach sie belegt, ist nicht bekannt. Aber man vermutet, dass sie wegen ihrer Leidenschaft zu Mode den Studiengang Fashion belegt. Ihre Uni hat dafür ein eigenes Institut am College of Fine Arts.