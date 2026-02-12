Hollywood trauert: James Van Der Beek, bekannt aus «Dawson’s Creek», ist mit nur 48 Jahren verstorben. «Dawson's Creek»-Co-Stars wie Katie Holmes und andere Weggefährten nehmen in den sozialen Medien Abschied von ihrem Freund und Kollegen.

Darum gehts Hollywood trauert um James Van Der Beek, verstorben mit 48 Jahren

Katie Holmes schrieb bewegenden Brief, würdigt ihn als mutigen Helden

Sophie Ofer

Nach dem Tod von US-Schauspieler James Van Der Beek (†48) reagieren nicht nur seine Fans tief schockiert auf die Nachricht. Auch viele Hollywood-Stars und Weggefährten nehmen Abschied von ihrem Schauspielkollegen.

Katie Holmes (47), die an Van Der Beeks Seite in der Teenie-Serie «Dawson’s Creek» die Rolle der Joey spielte, postete auf Instagram einen handgeschriebenen Abschiedsbrief. «Schweren Herzens habe ich ein paar Worte formuliert. Es ist viel zu verarbeiten. Ich bin so dankbar, dass ich einen Teil von James’ Reise miterleben durfte», schreibt sie unter dem traurigen Post. An Van Der Beek’s Frau Kimberly (44) richtet Holmes diese Worte: «Wir lieben dich und werden immer für dich und deine wunderschönen Kinder da sein.»

«James, mein tapferer Kämpfer»

In ihrem Brief schreibt Katie Holmes über Van Der Beek: «Mut. Mitgefühl. Selbstlosigkeit. Stärke. Eine Wertschätzung für das Leben und das Bestreben, dieses Leben mit der Überzeugung zu leben, dass das Leben Kunst ist – eine wunderschöne Ehe zu schaffen, sechs liebende Kinder – die Reise eines Helden.»

Kerr Smith (53), der in «Dawson’s Creek» den Jack McPhee spielte, verabschiedet sich mit den Worten: «Ich bin so dankbar, James einen Bruder nennen zu dürfen. Ich werde ihn vermissen.» Mary-Margaret Humes (71), die in der Serie Dawson Leerys Mutter spielte, schreibt auf Instagram: «James, mein tapferer Kämpfer, du hast einen schweren Kampf gegen alle Widrigkeiten mit stiller Stärke und Würde geführt. Ich werde dich dafür immer lieben und bewundern.»

Auch andere Serienstars der 90er- und 2000er-Jahre nehmen in den sozialen Medien Abschied. Sarah Michelle Gellar (48), bekannt aus dem Serienhit «Buffy», postete in einer Instagram-Story ein gemeinsames Foto aus den 90er-Jahren. Sie schreibt dazu: «Wir wuchsen zusammen auf. Er war einer der Guten. Ein wahrer Verlust.» Alfonso Riberio (54), der in «Der Prinz von Bel Air» mitspielte und eng mit Van Der Beek befreundet war, findet emotionale Worte: «Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines Freundes. Ich habe ihn auf diesem schrecklichen Weg im Kampf gegen den Krebs begleitet. Der Abschied an diesem Wochenende wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden, mein Bruder.»

«Ein Mann wie ein Einhorn»

Die Schauspielerin Krysten Ritter (44), die zusammen mit Van der Beek in der Sitcom «Apartment 23» zu sehen war, schrieb in einer Story: «Ein wunderschöner Mensch, innerlich wie äusserlich. Klug, witzig, einfühlsam, freundlich, talentiert, und einfach pure Magie.» «Charmed»-Schauspielerin Alyssa Milano (53) postete ein Foto seiner Familie: «James war ein seltener Mensch. Er war für seine Leute da. Er hörte zu. Er kümmerte sich. Ein Mann wie ein Einhorn.»

Rumer Willis (37), die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, wies in ihrer Story auf eine Spendenaktion hin, die für Van Der Beeks Familie ins Leben gerufen wurde. Da seine teure Krebsbehandlung das Vermögen der Familie aufgezehrt hat, bräuchten sie nun das Geld, um den Lebensunterhalt und die Ausbildung seiner sechs Kinder zu finanzieren. Am Donnerstagmorgen waren bereits mehr als eine Million Dollar gespendet worden.