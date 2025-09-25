Live konnte James Van Der Beek zwar nicht bei der «Dawson’s Creek»-Reunion in New York vor Ort sein. Dafür überraschte der krebskranke Star seine unzähligen Fans und den Cast der Serie mit einer emotionalen Videobotschaft.

1/10 James Van Der Beek meldete sich via Videobotschaft bei einem Charity-Event, der zugleich als «Dawson’s Creek»-Reunion galt. Der Schauspieler wirkte dabei gebrechlich. Foto: instagram/backtoyoubobpod

Darum gehts James Van Der Beek sagt «Dawson’s Creek»-Reunion wegen Krankheit ab

Van Der Beek schickte Videobotschaft und Lin-Manuel Miranda als Ersatz

Reunion-Event mit elf Stars aus der Serie, die 128 Episoden umfasste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Unmittelbar vor der «Dawson’s Creek»-Reunion am vergangenen Montag in New York City hat James Van Der Beek (48) seinen Auftritt zwar schweren Herzens absagen müssen. Der an Krebs erkrankte Schauspieler liess es sich aber nicht nehmen, den anwesenden Fans und Kollegen des Charity-Events eine herzliche Grussbotschaft per Video zukommen zu lassen.

In dem zuvor aufgezeichneten Clip dankte der Star laut «People» zunächst den Anwesenden, dass sie sich eine Karte für die Wohltätigkeitsaktion gekauft haben. Zugleich sei er untröstlich, selbst nicht vor Ort sein zu können. «Ich kann nicht glauben, dass ich nicht da bin. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Kollegen, meine wundervollen Cast-Mitglieder, nicht persönlich sehen kann.»

Während seiner Rede waren nebst Applaus auch immer wieder betroffene «Oohs» zu hören, denn dem Video nach zu urteilen, geht es dem Schauspieler alles andere als gut. Er wirkt schmal, abgemagert und energielos.

Absage in letzter Sekunde

Nur wenige Stunden vor der Veranstaltung, eine Lesung der Pilotfolge von «Dawson’s Creek», hatte James Van Der Beek seine Teilnahme absagen müssen. Bei Instagram teilte der sechsfache Vater mit, dass er an «zwei Magenviren» leide und daher für das Charity-Event ausfallen werde. Er habe sich «monatelang und seit mein Engel Michelle Williams sagte, sie zu organisieren, auf diese Nacht gefreut». Letztendlich sei es aufgrund gesundheitlicher Probleme aber unmöglich für ihn geworden, live vor Ort zu sein. Als seine «Zweitbesetzung» für den Abend stellte er daraufhin «Hamilton»-Komponist Lin-Manuel Miranda (45) vor und scherzte, dass seine Kinder das als «Upgrade» bezeichnen würden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weiter schrieb er: «Trotz aller Bemühungen werde ich nicht dabei sein können. Ich werde nicht auf der Bühne stehen und mich bei jedem einzelnen Zuschauer im Theater dafür bedanken können, dass er für mich und gegen den Krebs da war, als ich es am meisten brauchte», fügte er hinzu. Van Der Beek hatte im November 2024 im «People»-Magazin bekannt gegeben, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde.

Fans der Serie, die von 1998 bis 2003 lief und auf 128 Episoden kam, durften sich aber über viele andere anwesende Stars freuen: Neben dem Trio Michelle Williams (45), Katie Holmes (46), Joshua Jackson (47) waren auch Mary Beth Peil (85), John Wesley Shipp (70), Busy Philipps (46), Mary-Margaret Humes (71), Nina Repeta (58), Kerr Smith (53) und Meredith Monroe (55) mit von der Partie.

Katie Holmes feierte mit «Dawson’s Creek» ihren Durchbruch

Die Serie «Dawson’s Creek» begleitet das Leben einer Gruppe befreundeter Teenager während ihrer letzten Highschool-Jahre und beim Übergang ins Erwachsenenalter. Im Zentrum der Geschichte steht dabei der von Van Der Beek gespielte Dawson Leery, der davon träumt, eines Tages Regisseur zu werden. Immer an seiner Seite ist seine Kindheitsfreundin Joey Potter (Katie Holmes), die aus schwierigen Familienverhältnissen stammt. Mit ihrer Rolle in «Dawson’s Creek» feierte Katie Holmes ihren Durchbruch.

Themen wie Selbstfindung, Erwachsenwerden, erste Liebe und dem damit verbundenen ersten Herzschmerz wurden ebenso behandelt wie das erste Mal, Selbstzweifel, familiäre Probleme und gar Homosexualität, was für diese Zeit sehr fortschrittlich war. Im Zentrum von allem steht allerdings die Freundschaft.