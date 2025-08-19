Michelle Williams hat bestätigt, dass sie zum vierten Mal Mutter geworden ist. Das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann Thomas Kail kam per Leihmutter zur Welt, enthüllte die Schauspielerin.

Darum gehts Michelle Williams und Thomas Kail begrüssen ihr drittes gemeinsames Kind via Leihmutter

Williams dankt Leihmutter Christine für das Wunder ihres kleinen Mädchens

Schauspielerin Michelle Williams (44) und Ehemann Thomas Kail (48) haben Nachwuchs bekommen. Per Leihmutter ist ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt gekommen, wie Michelle Williams in der Talkshow «Jimmy Kimmel Live!» verkündete.

Für die «Dawson»s Creek»-Darstellerin ist es bereits das vierte Kind. Neben den zwei Kindern mit Kail hat sie auch eine 19-jährige Tochter namens Matilda aus ihrer früheren Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (1979-2008).

Im Gespräch mit Gastmoderatorin Tiffany Haddish (45) bedankte sich Williams besonders bei der Leihmutter: «Ich muss Christine ein grosses Dankeschön aussprechen, denn dieses letzte Baby kam nicht durch meinen Körper, aber das Wunder unseres kleinen Mädchens verdanken wir Christine.»

Stressiger Alltag mit vier Kindern

Williams sprach offen über die Herausforderungen, drei Kinder unter fünf Jahren zu haben und gleichzeitig berufstätig zu sein. Sie erwähnte humorvoll, dass sie manchmal bei Behördengängen Zeit für sich findet, wo man in Ruhe eine Stunde warten kann.

Trotz der familiären Verpflichtungen bleibt Williams beruflich aktiv. Im April 2025 feierte ihre Serie «Dying for Sex» Premiere, in der sie eine Frau spielt, die nach einer Krebsdiagnose ihr Sexualleben neu entdeckt. Williams gab zu, dass sie zunächst zögerte, diese Rolle anzunehmen: «Ich dachte mir: »Ich soll eine Serie über was machen?' Es war nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin Mutter und habe all diese Kinder.»



