SRF-Sportmoderator Olivier Borer ist erneut Vater geworden. Sein zweiter Sohn, Enea Can, kam am Samstagabend zur Welt. Borer verkündete die frohe Botschaft auf Instagram und fand rührende Worte dafür.

Auch Borers erster Sohn Naël Yunus wurde Ende 2022 von einer Leihmutter geboren

Der SRF-Sportmoderator Olivier Borer (43) ist zum zweiten Mal im Vaterglück. Wie er auf Instagram verkündet, kam sein zweiter Sohn Enea Can am Samstagabend, 19. Juli 2025 um 23.41 Uhr, in den USA zur Welt. Seine Masse: 3370 Gramm, 50 Zentimeter. Borer teilt Fotos von sich und seinem Sohn und schreibt dazu: «Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen. Aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen».

Die Geburt von Enea Can folgt auf die Ankündigung des Paares im März, dass sie bald zum zweiten Mal Väter werden würden. Damals hiess es: «Unser Kleiner wird bald der Grosse sein». Bereits Ende 2022 hatte eine amerikanische Leihmutter dem Paar ihren ersten Sohn, Naël Yunus, geboren.

Das zweite Baby ist die Erfüllung ihres grössten Lebenstraums

Für Borer und seinen Partner bedeutet die Ankunft von Enea Can die Verwirklichung ihres «grössten Lebenstraums». In einem emotionalen Instagram-Post schrieb der 43-jährige Moderator: «Mit dir sind wir komplett». Er fügte hinzu: «Wir versprechen dir, du munziges und doch so grosses Wunder namens Leben, dir stets zur Seite zu stehen. Bedingungslos.»

Weil Olivier Borer dank seines ersten Sohnes in Sachen Baby ziemlich fit ist, schaut er der Zeit mit einem Neugeborenen entspannt entgegen. «Mit der Erfahrung des ersten Kindes glauben wir, als Eltern einen gewissen Wissensvorsprung zu haben, um uns besser vorstellen zu können, wie es denn sein wird. Die Nächte werden wohl wieder etwas kürzer, die Haare vielleicht noch etwas grauer, die Tage noch turbulenter», schreibt Olivier Borer.