James Van Der Beek ist verstorben, wie TMZ berichtet. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin von Travis County teilte mit, dass der Tod um 6.44 Uhr morgens (Ortszeit Texas) gemeldet wurde. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

James' Ehefrau Kimberley Van Der Beek (44) bestätigte kurz nach Bekanntwerden der Nachricht den Tod ihres Mannes James. In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieb sie: «Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Für den Moment bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.»

Der Schauspieler gab Ende 2024 bekannt, dass er an Darmkrebs im Stadium 3 erkrankt war und erklärte gegenüber «People», dass er trotz der schwierigen Diagnose optimistisch sei.

Seine Frau kümmerte sich während seiner Krankheit um ihn

Van Der Beek sprach letztes Jahr in der Sendung «Good Morning America» über seinen Kampf gegen den Krebs. Emotional erzählte er damals, was seine Frau seit seiner Diagnose alles für ihn getan hatte.

Er sollte sich im September seinen Kollegen aus der Serie «Dawson's Creek» anschliessen, um an einer einmaligen Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation «Fuck Cancer» in New York City (USA) teilzunehmen. Die alte Clique sollte dabei die Pilotfolge der Serie live lesen. James Van Der Beek musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen auf die Wiedervereinigung verzichten. Er überraschte Fans vor Ort daraufhin mit einem Videogruss.

James Van Der Beek wurde Ende der 1990er Jahre als Titelfigur in «Dawsons Creek» (1998-2003) bekannt. Später erlangte er durch seine Rollen in «Varsity Blues» (1999), «Scary Movie» (2000) und «Pose» (2019) weitere Anerkennung.