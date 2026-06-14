Die Beckhams sind in Los Angeles, der neuen Heimat von Brooklyn. Zu einem Treffen zwischen den zerstrittenen Parteien ist es nicht gekommen, obwohl Schwester Harper gar das Haus der Peltz-Beckhams aufgesucht hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Beckham (51) erhielt am Freitag einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Brooklyn Beckham (27) fehlte, obwohl er nur wenige Kilometer entfernt wohnt

Seit 2022 entfremdet: Brooklyn blieb bereits Davids Ritterschlag und dessen 50. Geburtstag fern

Saskia Schär Redaktorin People

Am Freitag bekam David Beckham (51) auf dem Walk of Fame in Hollywood einen Stern verliehen. Den Anlass wollte sich seine Familie natürlich nicht entgehen lassen. Nebst Ehefrau Victoria (52) und Tochter Harper (14) waren auch seine Söhne Cruz (21) und Romeo (23) mit ihren Freundinnen anwesend. Nur einer fehlte erneut: Sohn Brooklyn (27). Dieser wohnt zwar nur einige Kilometer vom Walk of Fame entfernt, war somit seiner Familie so nah wie schon lange nicht mehr. Zu einem Treffen ist es dennoch nicht gekommen.

Eine wollte dies aber offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen: Schwester Harper. Wie Page Six berichtet, wurde die 14-Jährige vor dem Haus ihres Bruders und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) gesichtet. Auf den ihnen vorliegenden Bildern ist zu sehen, dass sie dasselbe rosafarbene Outfit trug, welches sie Stunden zuvor bei der feierlichen Einweihung des Sternes getragen hatte.

Nur eine Inszenierung für die Kameras?

Auf ein Aufeinandertreffen der Geschwister und zu einer Versöhnung kam es aber dennoch nicht. Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham waren offenbar nicht zu Hause, weshalb Harper nach nur rund 30 Sekunden wieder ging. Ob sie jedoch wirklich ein Treffen beabsichtigt hatte, bleibt bei diesem Statement des Peltz-Beckham-Sprechers fraglich: «Die Tatsache, dass bereits Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, spricht Bände – das Ganze war für die Kameras inszeniert.» Hoffte sie also gar nicht auf ein Treffen, sondern wollte lediglich ein Brief übergeben?

Der Erhalt des Sternes auf dem Walk of Fame ist nicht der einzige wichtige Moment, den Brooklyn in den vergangenen Monaten im Leben seiner Familie verpasst hat. So war er auch nicht zugegen, als David Beckham im vergangenen Jahr von König Charles III. (77) höchstpersönlich zum Ritter geschlagen wurde. Seither darf er sich Sir David Beckham nennen und seine Gattin sich Lady Victoria Beckham.

Seit der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham im Jahr 2022 wurde die Kluft zwischen ihm und seiner Fussballfamilie immer grösser. Besonders offensichtlich wurde sie im Frühjahr 2025, als Brooklyn und Nicola den Feierlichkeiten zu David Beckhams 50. Geburtstag demonstrativ fernblieben. Seither ist der Familienstreit regelrecht eskaliert.