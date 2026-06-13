David Beckham wird auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Tom Cruise lobt ihn als «globales Vorbild». Doch die Feier wird von der Abwesenheit seines ältesten Sohnes Brooklyn Beckham überschattet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Beckham erhält Stern auf Hollywood Walk of Fame in Los Angeles

Brooklyn Beckham fehlt trotz Nähe, Spannungen in Familie sichtbar

2849. Stern am 6819 Hollywood Boulevard enthüllt

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Hollywood liegt David Beckham (51) zu Füssen. Die britische Fussball-Ikone wird mit einem Stern auf dem legendären Walk of Fame in Los Angeles geehrt. Kameras klicken, Fans jubeln, Prominente applaudieren. Ein wichtiger Gast fehlt, ein weiterer strahlt am Samstag besonders neben seinem frisch geehrten Freund: Tom Cruise (63).

Der Actionstar hält die Laudatio auf seinen Freund und findet grosse Worte. Für ihn sei Beckham «ein Junge mit einem Traum» gewesen, der sich alles selbst erarbeitet habe. Über den frisch Geehrten sagt er: «Der Erfolg hat ihn nie verändert.» Und weiter: «Niemand hat diesen Stern mehr verdient.» Dieser gilt als Auszeichnung für das Lebenswerk und die kulturelle Wirkung eines Stars – Beckham wird damit endgültig zur globalen Ikone zwischen Sport, Mode und Popkultur.

Er wohnt keine acht Kilometer entfernt

Tom Cruise wirkt sichtlich bewegt, lacht, applaudiert und scheint den Moment beinahe ebenso intensiv zu erleben wie David Beckham selbst. Doch während der grosse Auftritt gefeiert wird, bleibt ein Detail nicht verborgen. Ein Platz in der Familie bleibt leer. Brooklyn Beckham (27), fehlt an einem der wichtigsten Tage im Leben seines Vaters, obwohl er keine acht Kilometer entfernt vom Walk of Fame mit Milliardärsgattin Nicola Peltz (31) lebt.

Die Spannungen innerhalb der Familie gelten seit Monaten als schwelende Fehde, die sich längst nicht mehr nur hinter den Kulissen abspielt. Während David Beckham gemeinsam mit Designerin Victoria Beckham (52) und den gemeinsamen Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) posiert, bleibt Brooklyn fern – trotz räumlicher Nähe in Los Angeles.

Die Abwesenheit wird sofort zum Gesprächsthema. Zwischen öffentlichem Triumph und privater Leerstelle entsteht ein Bild, das nicht ganz zusammenpasst. Getreu dem Motto «The Show Must Go On» sorgt Victoria Beckham an dem Abend für Auflockerung. Die ehemalige Spice-Girl-Sängerin liefert mit trockenem britischem Humor den grössten Lacher des Tages.

Victoria Beckham bringt alle zum Lachen

Sie eröffnet ihre Rede mit einer Spitze: «Natürlich bin ich heute davon ausgegangen, dass ich meinen eigenen Stern für meine Rolle im Kultfilm ‹Spice World› erhalte.» Ob reine Selbstironie oder ein Seitenhieb auf die nie ganz zustande gekommene Spice-Girls-Reunion bleibt offen – Victoria Beckham lässt die Pointe elegant im Raum stehen.

Danach richtet sie den Fokus auf ihren Ehemann und beschreibt ihn als diszipliniert, ehrgeizig und loyal. Hinter dem Weltstar stehe vor allem ein Mann, der seine Familie konsequent an erste Stelle setze. David Beckham wirkt gerührt. Besonders als er sich bei Tom Cruise bedankt und ihn als «den grössten Filmstar unserer Zeit» bezeichnet. Dann folgt ein persönlicher Moment: Das erste Kino-Date mit Victoria Beckham führte das Paar in «Jerry Maguire» – mit Tom Cruise in der Hauptrolle.

Ein Kreis schliesst sich. Fast. Denn während Beckham über Familie, Zukunft und Zusammenhalt spricht, bleibt die Abwesenheit von Brooklyn Beckham als stille Spannung im Raum. Der Social-Media-Koch bleibt die grosse Leerstelle auf einem Foto, das eigentlich vollständig hätte sein sollen.