David Beckham ist laut «Sunday Times» der erste britische Sportler mit einem Milliardenvermögen. Dank Investments in Fussball, Mode und Immobilien hat das Powerpaar Beckham 2025 ein gewaltiges Vermögen angehäuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David und Victoria Beckham besitzen laut «Sunday Times» jetzt über 1,2 Milliarden Franken

Dank Investitionen in Fussball, Immobilien und Mode haben sie ihr Vermögen verdoppelt

David Beckham ist erster britischer Sportler mit Milliardenvermögen

Saskia Schär Redaktorin People

Victoria (52) und David Beckham (51) sind seit 27 Jahren verheiratet und gelten als das Powerpaar Grossbritanniens: Er einstiger Fussballstar, heute Unternehmer, sie ehemaliges Spice Girl, inzwischen Designerin. Gemeinsam hat das Paar nicht nur vier Kinder, sondern auch ein beachtliches Vermögen.

Wie hoch dieses wirklich ist, will nun die «Sunday Times» wissen, die ihre neue Reichenliste veröffentlicht hat. Demnach haben die Beckhams ihr im vergangenen Jahr noch auf 500 Millionen Pfund (555 Millionen Franken) geschätztes Vermögen mittlerweile mehr als verdoppelt. Damit gehören sie nun zum illustren Kreis der Milliardäre. Dieser umfasst in Grossbritannien 157 Namen – einen mehr als im vergangenen Jahr.

Geschafft haben die beiden dies gemäss der Zeitung «dank schlauer Investitionen in Fussball, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilien und Mode». David Beckham ist Mitinhaber des Fussballklubs Inter Miami. Der Wert seiner Anteile hat sich durch die Verpflichtung Lionel Messis bis 2028 noch einmal deutlich erhöht. Victoria Beckham ihrerseits darf sich mit ihrem nach ihr benannten Modelabel über einen Umsatz von über 100 Millionen Pfund (105 Millionen Franken) im vergangenen Jahr freuen. Dies, nachdem das Unternehmen viele Jahre lang defizitär war.

In den Sphären von Roger Federer

Mit einem geschätzten Vermögen von 1,185 Milliarden Pfund (über 1,2 Milliarden Franken) ist David Beckham laut «Sunday Times» der erste britische Sportler, der es zu einem Milliardenvermögen gebracht hat. Auch in der Schweiz gelang das bisher nur einem: Tennislegende Roger Federer (44). Er gilt seit vergangenem Sommer offiziell als Milliardär, sein Vermögen wird auf 1,3 Milliarden Franken geschätzt.