Jordan ist die klare Nummer 1 Federer steigt in illustren Kreis der Sportler-Milliardäre auf

Roger Federer gehört neuerdings der exklusiven Gruppe der Sportler-Milliardäre an. Das verdankt er lukrativen Sponsorendeals und klugen Investitionen – insbesondere in die Schweizer Laufschuhmarke On.

Publiziert: vor 12 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten