Michelle Hunziker hat in einem italienischen Interview so offen wie selten über ihr Privatleben gesprochen. Die Moderatorin schwärmt von ihrem Partner Giulio Berruti und blickt versöhnlich auf ihre Ehe mit Eros Ramazzotti zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunzikers Tochter Aurora heiratet am ersten Juli-Wochenende auf Sizilien

Giulio Berruti blieb der Hochzeit fern, stiess erst am 5. Juli dazu

Michelle Hunziker war bereits zweimal verheiratet und hat drei Töchter

Am ersten Juli-Wochenende gaben sich Michelle Hunzikers (49) und Eros Ramazzottis (62) Tochter Aurora (29) und Goffredo Cerza (30) bei einer romantischen Hochzeit auf Sizilien das Jawort. Bei der dreitägigen Feier zeigte sich das einstige Liebespaar Ramazzotti-Hunziker sehr innig. Fans hofften bei den Kuschelfotos der beiden gar auf ein Liebescomeback. Dabei ist Hunziker mittlerweile mit Giulio Berruti (41) wieder glücklich vergeben – von ihm war an der Hochzeit jedoch nichts zu sehen.

Weshalb genau? Das erklärt Hunziker nun in der italienischen «Vanity Fair», deren aktuelles Cover sie ziert. «Trotz Auroras Einladung entschied sich Giulio aus Rücksicht auf die Familie, erst nach der Hochzeit, am Morgen des 5. Juli, zu uns zu stossen.» Somit war Berruti also dennoch Teil des speziellen Wochenendes für die beiden Hunziker-Frauen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Sag niemals nie»

Im Interview schwärmt Hunziker über ihre neue Liebe. «Bei ihm fühle ich mich sicher. Ich schlafe wunderbar», was für sie ein Zeichen echter Liebe sei, denn: «Wenn ich in den Armen eines Mannes einschlafen kann, heisst das, dass es mir wirklich gut geht und ich nicht in Alarmbereitschaft bin.»

Schloss Hunziker bis vor kurzem eine weitere Ehe noch aus, sieht es mit Berruti an ihrer Seite heute anders aus. Ganz nach dem Motto «Sag niemals nie». Doch dabei gehe es ihr mehr ums Symbolische als ums Rechtliche. «An Hochzeitszeremonien gefallen mir die Liebesversprechen, weniger die Verträge, die ich nur als Mittel betrachte, um den Kindern ein Gefühl der ‹sozialen Akzeptanz› zu vermitteln. Ich bin eine Romantikerin, also ja, ich könnte wieder heiraten, vielleicht in einem weniger formellen Rahmen, bei einer ‹Nicht-Hochzeit›.»

Versöhnliche Worte über Eros Ramazzotti

Offen spricht Hunziker auch über Eros Ramazzotti. Die Trennung vom Sänger schmerzte tief. «Eros und ich mussten uns in einem Moment trennen, in dem wir uns unglaublich liebten. Eine Liebe auf ihrem Höhepunkt zu beenden, ist das Schlimmste, was passieren kann», erinnerte sie sich.

Verschwunden ist die Zuneigung nicht, im Gegenteil. «Er wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Aus diesem Platz ist eine Liebe ohne Besitzanspruch geworden, ein noch schöneres Gefühl», sagte die Moderatorin.

Zweimal verheiratet, dreifache Mutter

Michelle Hunziker war zweimal verheiratet und ist Mutter von drei Töchtern. 1998 gab sie Eros Ramazzotti das Jawort. Zwei Jahre zuvor kam Tochter Aurora zur Welt. 2002 trennte sich das Paar, die Scheidung folgte 2009. 2014 heiratete Hunziker den italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi (43). Zusammen haben sie zwei Töchter: Sole (geb. 2013) und Celeste (geb. 2015). Nach zehn gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar 2022.

Im vergangenen Juni hatte Michelle Hunziker in den sozialen Medien erstmals ein Foto zusammen mit dem neuen Mann an ihrer Seite geteilt. In ihren Instagram-Storys hatte die schweizerisch-italienische Moderatorin ein Bild veröffentlicht, das sie neben dem Schauspieler und Zahnarzt und vor einer romantischen Sonnenuntergangskulisse zeigt.