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Hier tanzt Michelle Hunziker mit ihrer Tochter
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Frisch verheiratet:Hier tanzt Michelle Hunziker mit ihrer Tochter

Vertraute Szenen auf Sizilien
Michelle Hunziker und Eros feiern Auroras Traumhochzeit

Die dreitägige Hochzeitsfeier von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ist in vollem Gange. Ein paar Aufnahmen von den Feierlichkeiten haben es schon an die Öffentlichkeit geschafft – darunter ein herziges Video von Mama Michelle und Papa Eros.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Schöne Momente bei der Traumhochzeit: Hier bewundert Michelle Hunziker die Ohrringe ihrer Tochter Aurora.
Foto: Screenshot Instagram: @therealhunzigram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza feiern dreitägige Hochzeit auf Sizilien
  • Papa Eros Ramazzotti gibt exklusives Konzert im Schlossgarten des Castello Xirumi
  • Aurora singt «The Climb» mit Blume, Michelle Hunziker feiert harmonisch mit Ex-Mann
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Sophie OferRedaktorin People

Drei ganze Tage soll die Hochzeit von Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) auf Sizilien gefeiert werden. «Wenn wir feiern, dann richtig», kündigte Mama Michelle Hunziker (49) schon im Vorfeld euphorisch an. 

Erste Fotos von der standesamtlichen Trauung teilte Aurora Ramazzotti am Freitag stolz auf ihrem Instagram-Account. Nun trudeln nach und nach Videos von den Feierlichkeiten ein. Auch die stolze Mama teilt ein paar seltene Aufnahmen von sich und ihrem Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (62). Zusammen feiern sie das Liebesglück ihrer Aurora.

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Trautes Familienglück

Oft sieht man sie nicht zusammen; doch auf der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter geben sich Michelle Hunziker und ihr Ex-Ehemann wie ein Herz und eine Seele. Auf Instagram teilt Hunziker Videoaufnahmen von der Traumhochzeit im sizilianischen Syrakus, präsentiert das traute Familienglück.

Die Aufnahmen zeigen die geschiedenen Eltern geeint, harmonisch, ausgelassen. Hunziker und Ramazzotti stehen gemeinsam an der Bar, plaudern ausgiebig, lachen. Dann bewundert Hunziker die funkelnden Riesen-Ohrringe ihrer frisch getrauten Tochter, stürmt mit ihr die Tanzfläche.

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Hunziker strahlt in einem dunkelblauen, locker fallenden Kleid und trägt eine golden glänzende Handtasche bei sich. Am Ende des Videos wird die Moderatorin von einer Gruppe von Männern mehrmals in die Luft geworfen.

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Emotionale Momente

Im Vorfeld war bereits angekündigt worden, dass Papa Eros für ein grosses Highlight auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter sorgen würde: Der italienische Sänger soll den anwesenden Gästen ein exklusives Privatkonzert im pompösen Schlossgarten des Castello Xirumi Serravalle gegeben haben.

Gut möglich, dass darunter sein Lied «L'aurora» war, das er Aurora zur Geburt 1996 widmete. Ein Hochzeitsständchen für die eigene Tochter – es müssen rührende Szenen gewesen sein; Aufnahmen davon gibt es bislang nicht.

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Partystimmung auf Sizilien:So feiert Aurora Ramazzotti ihre Hochzeit

Auch Aurora Ramazzotti teilt fröhlich Eindrücke von ihrer Hochzeitsfeier. Nicht nur eine Live-Band sorgte bei den Partygästen für Tanzstimmung, auch ein DJ durfte nicht fehlen. Auf Videos ist zu sehen, wie Ramazzotti ausgelassen den Song «The Climb» von Miley Cyrus (33) schmettert – mit einer Blume als Mikrofon.

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