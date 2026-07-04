Darum gehts
- Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza feiern dreitägige Hochzeit auf Sizilien
- Papa Eros Ramazzotti gibt exklusives Konzert im Schlossgarten des Castello Xirumi
- Aurora singt «The Climb» mit Blume, Michelle Hunziker feiert harmonisch mit Ex-Mann
Drei ganze Tage soll die Hochzeit von Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) auf Sizilien gefeiert werden. «Wenn wir feiern, dann richtig», kündigte Mama Michelle Hunziker (49) schon im Vorfeld euphorisch an.
Erste Fotos von der standesamtlichen Trauung teilte Aurora Ramazzotti am Freitag stolz auf ihrem Instagram-Account. Nun trudeln nach und nach Videos von den Feierlichkeiten ein. Auch die stolze Mama teilt ein paar seltene Aufnahmen von sich und ihrem Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (62). Zusammen feiern sie das Liebesglück ihrer Aurora.
Trautes Familienglück
Oft sieht man sie nicht zusammen; doch auf der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter geben sich Michelle Hunziker und ihr Ex-Ehemann wie ein Herz und eine Seele. Auf Instagram teilt Hunziker Videoaufnahmen von der Traumhochzeit im sizilianischen Syrakus, präsentiert das traute Familienglück.
Die Aufnahmen zeigen die geschiedenen Eltern geeint, harmonisch, ausgelassen. Hunziker und Ramazzotti stehen gemeinsam an der Bar, plaudern ausgiebig, lachen. Dann bewundert Hunziker die funkelnden Riesen-Ohrringe ihrer frisch getrauten Tochter, stürmt mit ihr die Tanzfläche.
Hunziker strahlt in einem dunkelblauen, locker fallenden Kleid und trägt eine golden glänzende Handtasche bei sich. Am Ende des Videos wird die Moderatorin von einer Gruppe von Männern mehrmals in die Luft geworfen.
Emotionale Momente
Im Vorfeld war bereits angekündigt worden, dass Papa Eros für ein grosses Highlight auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter sorgen würde: Der italienische Sänger soll den anwesenden Gästen ein exklusives Privatkonzert im pompösen Schlossgarten des Castello Xirumi Serravalle gegeben haben.
Gut möglich, dass darunter sein Lied «L'aurora» war, das er Aurora zur Geburt 1996 widmete. Ein Hochzeitsständchen für die eigene Tochter – es müssen rührende Szenen gewesen sein; Aufnahmen davon gibt es bislang nicht.
Auch Aurora Ramazzotti teilt fröhlich Eindrücke von ihrer Hochzeitsfeier. Nicht nur eine Live-Band sorgte bei den Partygästen für Tanzstimmung, auch ein DJ durfte nicht fehlen. Auf Videos ist zu sehen, wie Ramazzotti ausgelassen den Song «The Climb» von Miley Cyrus (33) schmettert – mit einer Blume als Mikrofon.