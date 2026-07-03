Dieses Wochenende findet auf Sizilien die mehrtägige Hochzeit von Aurora Ramazzotti und ihrem Partner Goffredo Cerza statt. Bereits am Freitag gibt sie ihm standesamtlich das Ja-Wort, wie ein Bild auf Instagram zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza heiraten standesamtlich auf Sizilien

Ihr Vater Eros Ramazzotti plant ein exklusives Konzert für sie

250 Gäste feiern im Schloss Xirumi Serravalle ein mehrtägiges Hochzeitsfest

Fynn Müller People-Redaktor

Verliebt, verlobt, verheiratet! Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) sind offiziell Frau und Mann. Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) hat ihre Traumhochzeit auf Sizilien offiziell eingeläutet. Auf Instagram teilt sie das erste Bild der standesamtlichen Trauung. Sie zeigt sich gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner vor dem Bürgermeister.

Das Foto entstand im Rathaus von Militello in Val di Catania. Ramazzotti sitzt ihrem Bräutigam gegenüber, beide ganz in Weiss, während der Bürgermeister die Zeremonie eröffnet. Dazu schreibt die Braut lediglich: «Si parte» – auf Deutsch: «Es geht los.» Ramazzotti trägt dabei keinen klassischen Brautschleier, sondern eine weisse, netzartige Kopfhaube. Eine sogenannte «Juliet Cap».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die zivile Trauung ist der Auftakt zu einem spektakulären Hochzeitswochenende auf Sizilien. Während in kleinem Rahmen bereits offiziell Ja gesagt wurde, folgt nun das grosse Fest im historischen Schloss Xirumi Serravalle bei Syrakus. Dort wird mit rund 250 Gästen gleich mehrere Tage gefeiert. Mama Michelle Hunziker sagte in einem Interview: «Wenn wir feiern, dann richtig.»

Gänsehaut-Moment von Papa Eros

Wie Blick bereits berichtete, soll Papa Eros Ramazzotti für einen der emotionalsten Momente sorgen: Der italienische Superstar plant angeblich ein exklusives Konzert für seine Tochter. Auch Michelle Hunziker fiebert dem grossen Tag entgegen und kündigte bereits an: «Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig.»

Ramazzottiund Cerza sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wurden 2023 Eltern ihres Sohnes Cesare. Ende 2024 folgte die Verlobung. Nun krönt die Hochzeit ihre gemeinsame Liebesgeschichte. Mit dem ersten Foto von der Trauung ist der Startschuss für eine der glamourösesten Promi-Hochzeiten des Sommers gefallen.